Эксперты назвали Москву самым популярным у телефонных мошенников регионом

Москва и Московская область возглавили список самых популярных регионов у телефонных мошенников, сообщает РБК со ссылкой на экспертов компании BI.ZONE («дочка» Сбербанка). Всего за год мошенники сделали около 15 млн звонков, на столичный регион пришлось 28,8%.

Куда чаще всего звонили мошенники:

Москва и Московская область — 28,8%,

Санкт-Петербург и Ленинградская область — 8,7%,

Краснодарский край — 3,4%,

Свердловская область — 3,1%,

Ростовская область — 2,4%.

Популярность Москвы и Санкт-Петербурга среди мошенников эксперты объясняют численностью и платежеспособностью населения.

Чаще всего злоумышленники звонят в дневное и вечернее время. Меньше всего звонков приходится на промежуток с 14:00 до 15:10, когда предположительно «мошенники уходят на обед». Среди дней недели самым популярным стал четверг — на него пришлось 19,95% звонков. Далее идут понедельник (19,27%) и вторник (19,25%). Наименее популярны выходные — в будни люди более загружены и менее склонны вникать в детали.

Как выяснил “Ъ”, в преддверии Нового года мошенники сменили тактику работы с клиентами банков. Теперь вместо запугивания несанкционированными операциями они часто предлагают какие-то особенно привлекательные продукты, например вклады с повышенной доходностью.

Подробности — в материале “Ъ” «Граждан заманивают доходностью».