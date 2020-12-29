Отлученного от церкви схимонаха Сергия арестовали на два месяца

Отлученный от церкви схимонах Сергий (Николай Романов) арестован на два месяца по обвинению в склонении к самоубийству, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Защита собирается обжаловать его арест.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Романову меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля»,— сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

В ночь на 29 декабря силовики штурмовали Среднеуральский женский монастырь, которым, несмотря на отлучение от церкви, продолжал руководить экс-схимонах. Ему предъявили обвинение в склонении к суициду несовершеннолетних. Причиной стала проповедь, в ходе которой Сергий рассказывал о самопожертвовании и спрашивал прихожан, готовы ли они отдать жизнь за Россию. Сергий был конвоирован в Москву. Свою вину он не признает.

Подробности — в материале “Ъ” «Сергия взяли в мирском порядке».