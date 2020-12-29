Бывший схимонах Сергий не признал вину

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) не признает вину в предъявленных ему обвинениях, заявил его адвокат Иван Миронов. Ранее сегодня его задержали и предъявили обвинение в склонении к суициду несовершеннолетних (ч. 3 ст. 110.1 УК РФ). До этого следователи завели против него дела о самоуправстве и нарушении права на вероисповедание (ст. 330 УК РФ и ч. 3 ст. 148 УК РФ). Ходатайство следствия об аресте бывшего скимонаха рассмотрит Басманный суд Москвы.

«Ему вменяют в вину преступления по трем статьям УК РФ. Ни по одной из них он вину не признает. Пока я не видел материалов дела и не общался с Сергием подробно, но про непризнание вины могу сказать точно»,— сказал адвокат ТАСС.

Николай Романов был задержан ночью, 29 декабря, после штурма Среднеуральского женского монастыря. Позже его доставили в Москву. Поводом для расследования стала запись проповеди, размещенная на YouTube-канале Всеволода Могучева 5 декабря под заголовком «За веру Христа мы на смерть стоим». Во время проповеди Сергий приводил в пример историю духовной дочери святого Серафима Саровского Елены Дивеевской, которую благословили на смерть вместо ее брата. Сергий спрашивал у прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей.

Подробнее о задержании бывшего схимонаха читайте в материале “Ъ” «Сергия взяли в мирском порядке».