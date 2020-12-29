Москва дотянулась до Британских островов

Как стало известно “Ъ”, на среду, 30 декабря, в МИД РФ вызван посол Великобритании в России Дебора Броннерт. Ей будет объявлено о расширении списка британских подданных, которым закрыт въезд в Россию. Это зеркальный ответ российских властей на введение британским правительством в октябре санкций в отношении шести граждан РФ в связи с инцидентом с оппозиционером Алексеем Навальным. В новый российский черный список попали шесть высокопоставленных британских чиновников.

О том, что в МИД РФ в среду ждут британского посла Дебору Броннерт, “Ъ” рассказали источники в ведомстве. По их словам, «в ответ на введение правительством Великобритании в октябре персональных санкций в отношении шести граждан России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным принято решение о расширении списка британских подданных, которым закрыт въезд в Россию».

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Ответ зеркальный и охватывает шесть высокопоставленных чиновников Великобритании, связанных с военно-химической программой и имеющих отношение к военной лаборатории в Портон-Дауне. В частности, в него вошли два заместителя министра, глава спецслужбы, руководство научно-технической лаборатории вооруженных сил Великобритании»,— уточнил один из собеседников “Ъ”.

Раскрыть персоналии фигурантов списка источник отказался, сославшись на то, что в соответствии со сложившейся практикой российская сторона эту информацию не придает огласке.

Напомним, 15 октября Великобритания вслед за Евросоюзом ввела санкции в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального. Ограничительные меры коснулись шести российских высокопоставленных чиновников и одного научного института. В британский черный список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, заместитель министра обороны РФ Павел Попов, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

В пояснительном сообщении британского правительства говорилось, что Лондон считает этих людей «причастными к отравлению Навального» и «ответственными» за случившееся. При этом поведение России в сообщении названо «безрассудным и злонамеренным».

Алексей Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября. Ему стало плохо в самолете во время перелета в Москву из Томска. Сначала его госпитализировали в Омск, потом переправили в берлинскую клинику «Шарите». Власти ФРГ заявили, что оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». Исследования также были проведены в лабораториях Франции и Швеции. 6 октября в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) также сообщили, что в крови Алексея Навального были найдены следы отравляющего вещества, относящегося к классу «Новичок». 14 декабря Фонд борьбы с коррупцией, Bellingcat и The Insider при участии CNN и Der Spiegel опубликовали совместное исследование о предполагаемом отравлении политика группой сотрудников ФСБ. Российская сторона версию об отравлении не подтвердила и обвинила правительства европейских стран в нежелании оказать ей содействие в расследовании инцидента.

В МИД РФ 22 декабря были вызваны главы диппредставительств Германии, Франции и Швеции. Там им было также объявлено о расширении санкционного списка Москвы в связи с их реакцией на инцидент с Алексеем Навальным. Как заявили тогда в МИД РФ, поводом стал отказ этих стран от сотрудничества с российскими властями в расследовании дела, а также нагнетание ими «антироссийской санкционной активности в рамках ЕС».

Между тем, как сообщил на днях телеканал CNN со ссылкой на источники, санкции в отношении России по делу Алексея Навального могут ввести и США. Соответствующий указ якобы подготовлен, но не утвержден президентом Дональдом Трампом.

Елена Черненко