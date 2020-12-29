Глава ВЭБ.РФ Шувалов стал председателем совета директоров «Сколково»

Председатель государственной корпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сменил Виктора Вексельберга на посту председателя совета директоров фонда «Сколково». Господин Вексельберг занимал этот пост с апреля 2019 года. Решение связано с переходом «Сколково» под управление ВЭБ.РФ в рамках реформы институтов развития, говорится на сайте «Сколково».

Виктор Вексельберг останется в совете директоров фонда. Он назвал назначение господина Шувалова «новым этапом в развитии проекта, который призван обеспечивать формирование инновационной повестки в стране».

«Общий приоритет нашей большой команды — консолидация инвестиционных возможностей для достижения национальных целей развития,— сказал господин Шувалов.— В фонде "Сколково" аккумулированы опыт и компетенции по реализации инновационных проектов. Результаты нашей совместной работы должны транслироваться в новое качество жизни людей в городах — за счет развития новых сервисов, перспективных технологий, современных цифровых решений».

О новый правилах господдержки инноваций — в материале “Ъ” «Институты развития получили право на риск».