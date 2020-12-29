Суд в Ульяновске восстановил на работе уволенного после отпуска в Ницце чиновника

Ленинский районный суд Ульяновска частично удовлетворил иск о восстановлении на работе министра АПК Ульяновской области, заместителя председателя областного правительства Михаила Семенкина, отправленного губернатором в отставку «в связи с утратой доверия». Информация о решении размещена на сайте суда. Решение об отставке министра было принято 19 ноября, после окончания служебной проверки обстоятельств полета чиновника и его гражданской супруги в отпуск в Ниццу в сентябре нынешнего года на сборном рейсе частного бизнес-джета.

Губернатор, комментирую действия чиновника, заявлял, что «с точки зрения этики это не очень хороший вызов обществу». По результатам проверки комиссии региональный уполномоченный по противодействию коррупции Светлана Яшнова отмечала, что служебная проверка не выявила коррупционной составляющей и наличия конфликта интересов, министр «свой перелет оплачивал сам, и скорее здесь имеет значение морально-этическая сторона».

Светлана Яшнова пояснила “Ъ”, что пока объявлена только резолютивная часть, министр восстановлен в должности, но с какого числа и какой будет выплата за вынужденный прогул, пока неизвестно. «Наша позиция остается прежней, прокуратура поддержала нас в полном объеме»,— сказала госпожа Яшнова, заметив, что «решение по обжалованию будет приниматься после 11 января, после изучения мотивировочной части решения суда».

Подробнее о скандале — в публикации “Ъ” «Чиновник добился разбора полета».

Сергей Титов, Ульяновск