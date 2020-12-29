Московский ГлавClub возобновит работу 30 декабря

ГлавClub, опечатанный ранее за нарушения мер по борьбе с коронавирусом, продолжит работу с 30 декабря. Все январские концерты состоятся, сообщила администрация клуба на своей странице во «ВКонтакте».

«Друзья, спешим сообщить: по решению суда клуб возобновляет свою работу. Назначенное административное приостановление деятельности сроком на восемь дней истекает в 17:00 30 декабря 2020 года. Январские концерты состоятся по расписанию»,— говорится в сообщении.

Администрация клуба заявляет, что все выявленные Роспотребнадзором нарушения были устранены.

ГлавClub опечатали 24 декабря за санитарные нарушения на концерте группы «Кровосток». На прошлой неделе на 30 дней приостановили работу музыкального клуба Adrenaline Stadium. Его закрыли за нарушения на концерте рок-музыканта Валерия Кипелова. Ранее Объединение административно-технических инспекций выявило нарушения в ТЦ «Европейский», а также дважды — в ТЦ «Охотный ряд».

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