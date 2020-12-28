Московские заведения проверяют на ночную жизнь

Полиция и столичные власти провели рейды по работающим ночью ресторанам. За прошедшие выходные во время проверок выявили по меньшей мере три популярных места в центре города, которые проводили подпольные вечеринки. Теперь этим заведениям грозит штраф вплоть до 1 млн руб. Проверочные рейды, как заявляли в мэрии, проходят ежедневно. В некоторых случаях полиции приходится прибегать к помощи ОМОНа, и тогда нарушители санитарного режима встречаются с жесткими действиями силовиков. Почему заведения не соблюдают ограничительные меры? Об этом — Глеб Силко.

Ночью в выходные в центре Москвы, несмотря на закрытые из-за коронавируса рестораны и бары, немало прохожих. Все дело в том, что многие развлекательные заведения не работают лишь формально, и за закрытыми дверями проходят подпольные вечеринки «для своих». Жесткие рейды с участием ОМОНа по таким ресторанам и барам проходили и две недели назад, тогда двери даже выбивали кувалдой. Не обошлось без этого инструмента и в минувшие выходные. Полицейские обнаружили подпольные вечеринки сразу в нескольких местах, например, в клубе-ресторане Balagan, клубе Mason St.One и ресторане Birds в «Москва-Сити». В последнем посетители, покидая закрывшееся из-за рейда заведение, даже подрались в лифте. Вмешаться пришлось присутствующему на проверке ОМОНу.

Работая ночью, рестораторы лишь вредят другим участникам отрасли, которые согласились соблюдать все ограничения, говорит владелец заведений «Мясо&Рыба» Сергей Миронов: «Конечно, договаривались, и мы внутри нашего ресторанного сообщества это обсуждали. Но, к сожалению, всегда есть люди, которые не входят в сообщество. Это неправильно, что после 12 часов бары работают, не соблюдая внутри социальную дистанцию. Еще и в большинстве баров используются кальяны, которые запрещены. Мы боремся с этим, чтобы в ресторанах было безопасно, чтобы показать всем, что в рестораны можно спокойно приходить, что они гораздо безопаснее магазинов и тем более общественного транспорта».

Ресторанам запрещено работать после полуночи с середины декабря. Московские власти пошли на такой шаг на фоне роста в городе числа зараженных коронавирусом. Причем заказы рестораны могут принимать лишь до 23:00, затем в течение часа гости и сотрудники обязаны покинуть заведение. Нарушителя грозит штраф до 300 тыс. руб. или приостановка работы по решению суда до 90 суток. Если кто-то из посетителей заразится коронавирусом, то сумма штрафа вырастет до 1 млн руб.

Почему рестораны, несмотря на серьезную ответственность, готовы работать и подпольно? Для многих это единственный способ компенсировать потери от пандемии, поясняет ресторатор, президент профессионального ресторанного альянса «Реал» Дмитрий Левицкий: «Есть среди таких нарушителей так называемые вынужденные нарушители из-за экономической ситуации. По сути, для них либо пробовать работать так, либо закрываться — другого варианта нет. Что так закроют, что так закрываться, обанкротишься».

И сумма штрафов в такой ситуации не пугает, ведь многие рестораны могут покрыть этот, да и другие убытки всего за ночь, отмечает совладелец ресторана «Парми» Никита Антипов. По его словам, проблема отчасти в том, что те же арендодатели уже не готовы идти на уступки и требуют регулярных выплат: «Довольно многих предпринимателей очень сильно прижимает аренда. Есть очень много примеров того, как аренда губит показывающий неплохой результат бизнес. И поэтому многие рестораторы, находящиеся в очень прибыльных местах, у которых хороший поток за выходные, хороший прирост, могут такими ночами компенсировать себе половину убытка, в который они выйдут в этом месяце за счет той же арендной платы, постоянных платежей, себестоимости дня».

Остановить подпольную работу ресторанов и баров могло бы даже не ужесточение штрафов, а увеличение количества проверок, рассуждает ресторатор, президент профессионального ресторанного альянса «Реал» Дмитрий Левицкий. Иначе с таким нелегальным бизнесом бороться будет трудно. «Можно рискнуть, мол, приходят не так часто и не ко всем. Вопрос в контроле, хватит ли у властей сил, времени, людей. Если люди будут понимать, что они сегодня могут открыться, и это будет стоить 300 тыс. руб., если откроются второй раз, то это будет закрытие на три месяца, если действительно люди будут понимать, что есть контролирующие органы, которые могут добиться выполнения этого указа, то будет больший эффект»,— резюмирует Левицкий.

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Московские власти рассказывали, что рейды по ночным заведениям проводят ежедневно. Учитывая, что до Нового года меньше недели, впереди еще пик корпоративов. Возможно, стук кувалды ОМОНа по закрытой двери очередного работающего ночью ресторана в центре столицы будут слышать регулярно.