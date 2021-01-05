Не обеденный перерыв

В соответствии с указом губернатора Нижегородской области №53, организации, оказавшиеся из-за самоизоляции по коронавирусу в вынужденном простое, могут направить до половины своих сотрудников на общественно полезные работы. Это уборка улиц, парков и кладбищ, дезинфекция подъездов и общественного транспорта, покраска заборов, доставка продуктов пожилым людям и так далее. За работу по четыре часа в день временному работнику бюджет готов платить почти 14 тыс. ежемесячно. Здравое зерно в идее «дать людям не рыбу, а удочку» есть, говорят предприниматели, но ждут обещанных решений по снижению налога на имущество. Бизнес-омбудсмен Павел Солодкий предлагает освободить малый бизнес от налогов на три года.

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