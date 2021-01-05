Не обеденный перерыв

Сферу общепита в Нижегородской области трясло с весны, когда из-за распространения коронавируса все заведения были закрыты. Летом последовали небольшие послабления, кафе и ресторанам разрешили работать с ограничениями и соблюдением санитарных норм, но вторая волна заболеваемости похоронила надежды рестораторов на выручку от корпоративов и новогодних вечеринок. О том, как выживала сфера услуг — в ретроспективе «Ъ-Приволжье».
Для 3 тысяч дежурных врачей приготовят новогодний ужин нижегородские рестораторы
В новогоднюю ночь бесплатный праздничный ужин получат почти 3 тысячи сотрудников 43 лечебных учреждений Нижегородской области. Из них 2 тыс. ужинов получат врачи и медицинский персонал, который будет работать в «красных зонах». Также питание доставят сотрудникам станций скорой помощи и центра медицины катастроф, сообщили “Ъ-Приволжье” в правительстве Нижегородской области.
Нижегородцам пообещали Новый год без ресторанов, но с патрулями на улицах
Нижегородские рестораны и кафе будут закрыты в новогоднюю ночь из-за распространения коронавируса. Глава региона Глеб Никитин пока не видит причин для отмены ограничений для заведений общепита. При этом губернатором обещаны на улицах города патрули, которые «в меру жестко» будут отправлять большие компании празднующих горожан по домам.
Нижегородцев переманивают в соседние регионы встретить Новый год
Загородные отели Нижегородской области опасаются, что потеряют клиентов из-за ограничений на работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь. По указу губернатора Глеба Никитина время их работы сейчас ограничено до 24 часов. Предприниматели из соседних регионов, где подобные ограничения пока не ввели, начали активно приглашать к себе нижегородцев отметить праздник. Участники рынка говорят, что вместе с клиентами из Нижегородской области уходят налоги.
Нижегородские кафе могут освободить от платежей за летние веранды в 2021 году
Администрация Нижнего Новгорода рассматривает возможность продлить льготы для кафе и ресторанов и освободить их от платы за размещение летних веранд в 2021 году. Вместе с тем, рестораторов призвали активно участвовать в подготовке к 800-летию города.
Нижегородским компаниям запретили проводить корпоративы вне офисов
В указ «О режиме повышенной готовности» в Нижегородской области внесли очередные изменения. Работодателям запретили проводить любые массовые мероприятия с участием коллектива вне офисов компании.
Нижегородским кинотеатрам разрешили возобновить работу
Глава Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ «О режиме повышенной готовности». С 25 августа кинотеатрам разрешили возобновить работу при условии соблюдения ограничений по коронавирусу, сообщили в пресс-службе правительства региона.
После окончания «нерабочего месяца» в Нижегородской области вырастет безработица
Правительство Нижегородской области пока не может оценить уровень скрытой безработицы в малом и среднем бизнесе из-за вынужденного простоя заведений общепита и сферы услуг. По официальным данным, уровень безработицы на начало апреля составил в регионе 0,4%, а количество зарегистрированных безработных составляет 7,6 тыс. человек. При этом только закрывшиеся рестораны и кафе отправили в неоплачиваемые отпуска в разы больше сотрудников. Не работающие из-за ограничений режима самоизоляции предприниматели ждут прямой господдержки властей.
Рестораны готовят к худшему
Восстановление рынка общественного питания России, который стал одним из самых пострадавших из-за ограничений в связи с COVID-19, затягивается. По прогнозам NPD Group, посетители вернутся в кафе и рестораны в полном объеме не раньше 2022 года, а восстановления рынка в денежном выражении эксперты ждут только в 2023 году.
Кафе на нижегородских вокзалах и в аэропортах смогут работать круглосуточно
Точкам общественного питания на вокзалах и в аэропортах Нижегородской области разрешили обслуживать пассажиров круглосуточно.
Нижегородским салонам красоты обещают субсидии на внедрение видеонаблюдения
Нижегородские салоны красоты в условиях распространения коронавируса смогут начать работу, только если подключатся к системе видеоаналитики. Эта система в автоматическом режиме сможет выявлять, как в салоне красоты или парикмахерской соблюдаются правила безопасности, и сообщать в компетентные органы. Областные власти готовы субсидировать установку камер в размере 50% от понесенных затрат.
Что и как привозят на дом нижегородские рестораны
Рестораторы, как могут, адаптируются к новым реалиям. Уже есть варианты бесплатной доставки при любой сумме заказа в любую точку города. Некоторые заведения привозят наборы продуктов с подробными рецептами и готовый рацион на целый день. И, конечно, действуют небывалые скидки, в том числе в большинстве мест — 25% за самовывоз заказов.
В Нижегородской области закрывают торговые центры, салоны красоты и парки
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение остановить работу магазинов. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram. Эти меры, призванные ограничить распространение инфекции, не коснутся аптек и продуктовых магазинов, уточнил глава региона.
Бюджет готов поддержать работодателей, которые выведут людей на общественные работы
В соответствии с указом губернатора Нижегородской области №53, организации, оказавшиеся из-за самоизоляции по коронавирусу в вынужденном простое, могут направить до половины своих сотрудников на общественно полезные работы. Это уборка улиц, парков и кладбищ, дезинфекция подъездов и общественного транспорта, покраска заборов, доставка продуктов пожилым людям и так далее. За работу по четыре часа в день временному работнику бюджет готов платить почти 14 тыс. ежемесячно. Здравое зерно в идее «дать людям не рыбу, а удочку» есть, говорят предприниматели, но ждут обещанных решений по снижению налога на имущество. Бизнес-омбудсмен Павел Солодкий предлагает освободить малый бизнес от налогов на три года.
Губернатор ужесточил требования к работе фитнес-клубов и общепита Нижегородской области
С 24 марта в Нижегородской области вводятся новые ограничения, призванные снизить массовые контакты граждан в условиях пандемии коронавируса. По указу губернатора органы Роспотребнадзора должны временно приостановить работу частных фитнес-центров, бассейнов, аквапарков, детских кружков и кальянных. Ресторанам, кафе и столовым предписано единовременно заполнять не более 30% посадочных мест. Некоторые заведения уже закрылись или начали убирать столы со стульями. Но бизнес в условиях убытков ждет от региональных властей мер поддержки и компенсации потерь.