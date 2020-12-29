Операторов могут начать штрафовать за использование иностранных спутниковых систем

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы для операторов, использующих иностранные спутниковые системы. Наказание полагается за уклонение от «обязанностей по формированию российского сегмента». Штрафы составят до 1 млн руб.

Штраф полагается за «неисполнение российским оператором связи, использующим иностранную спутниковую систему, обязанности по формированию российского сегмента такой системы в составе станции сопряжения с сетью связи общего пользования». Для должностных лиц он составит от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Такие же штрафы полагаются за неисполнение обязанности «по обеспечению управления этим сегментом с территории Российской Федерации и пропуску трафика, формирующегося абонентскими станциями (терминалами) на территории…» страны.

Российские операторы, которые используют иностранную спутниковую систему, обязаны формировать ее российский сегмент. Также весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов из России, должен проходить через находящуюся в России наземную станцию российского оператора связи.