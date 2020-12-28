Силовики штурмуют Среднеуральский монастырь

Прихожане Среднеуральского женского женского монастыря заявили о штурме территории. К монастырю подъехали десятки представителей силовых структур.

Как сообщал “Ъ-Урал”, сторонники экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) в понедельник организовали круглосуточное дежурство по периметру монастыря из-за возможных провокаций. В окружении экс-схимонаха рассказали, что к ним поступила информация о том, что в монастырь едет спецгруппа силовиков из Москвы, которые намерены арестовать Николая Романова. В монастыре заявляли о том, что в конфликт вовлечены «лучшие силы СКР, МВД, ФСБ».

Конфликт между Сергием и епархией начался весной на фоне пандемии: духовник Среднеуральского монастыря раскритиковал федеральные власти и руководство РПЦ за закрытие храмов во время режима самоизоляции. Он был оштрафован судом за фейки про коронавирус и экстремизм в своей проповеди, размещенной на YouTube. Позже он был лишен сана и отлучен от Церкви. По заявлению епархии было возбуждено два уголовных дела, связанных с инцидентами в монастыре, по ч. 3 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на вероисповедание») и ст. 330 УК РФ («Самоуправство»). Кроме того, полиция возбудила административное дело в отношении монахини Касинии, которая помогала в семейном обучении детей, проживающих в монастыре.