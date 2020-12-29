Дорожный ток пускают на поток В Израиле начинаются испытания автодороги с подзарядкой электротранспорта во время движения

В январе в Израиле должна начаться опытная эксплуатация первой в стране автодороги с возможностью подзаряжать на ходу аккумуляторы электробусов. Ток будет подаваться по специальному мини-рельсу, встроенному в полотно дороги. Ранее о работе над подобным проектом уже объявили в Германии и Швеции.

Участок опытной автодороги является совместным проектом местной технологической компании ElectReon, мэрии Тель-Авива и автобусного оператора Dan Bus. Опытная эксплуатация может начаться уже в январе.

Проект представляет собой дорогу длиной 2 км между Тель-Авивским университетом и пригородом Рамат-Авив, 600 метров дороги будут оборудованы встроенным в полотно подобием рельса, подающим ток на батареи электробусов, которые смогут их подзаряжать во время движения. В интервью британской The Daily Telegraph заместительница тель-авивского мэра Мейталь Лехави заявила, что «эти изменения помогут нам улучшать качество жизни горожан и гостей города, существенно снижая уровень шума и вредных выбросов».

Израиль стал еще одной страной, которая приступила к практической работе над созданием автодороги с возможностью подзарядки электрического транспорта непосредственно во время движения. В мае прошлого года два таких проекта были запущены в Европе — в Германии и Швеции.

В Германии открылся первый участок дороги, на которой автомобили дальнего следования с электрическими или гибридными двигателями могут заряжать свои батареи в движении при помощи контактной электросети над дорожным полотном.

В Швеции же проект под названием Elonroad был задуман еще девять лет назад. Подзарядка происходит при помощи электрорельса, вмонтированного в дорожное полотно, на которое из-под днища машины опускаются контактные электроприемники.

Автор и руководитель проекта Elonroad Дан Цетреус отмечает, что укладывать подобные рельсы вовсе необязательно на всех дорогах — достаточно некоторых участков, где электромобили смогут на ходу подзаряжать свои батареи и ехать дальше, по обычной дороге без контактного рельса. В июне этого года было объявлено о сотрудничестве с компанией Hydro, которая начала поставлять алюминиевые детали для проекта.

Впрочем, израильские инженеры подчеркивают, что в отличие от Швеции в их проекте ток будет передаваться не через щетки в днище транспортного средства, а бесконтактным образом — это должно упростить практическое применение.

Тем не менее авторы израильского проекта считают, что и их проект, и европейские проекты служат одной цели — расширить и упростить использование электротранспорта.

«Наш пилотный проект станет окном в мир, показав то, как можно подзаряжать общественный городской транспорт.





Наш проект развивается параллельно с проектом в Швеции и проектом в Германии… Это очень важный шаг в развитии технологий по строительству электрических автодорог, и мы очень рады, что наш проект станет первой такой дорогой в Тель-Авиве»,— отметил в интервью СМИ Орен Эзер, основатель и глава компании ElectReon.

Евгений Хвостик