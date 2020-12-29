Русско-турецкая оба-на

В уходящем году Россия и Турция неожиданно вышли на новый уровень сотрудничества, расширив региональное взаимодействие от Сирии до Ливии и Нагорного Карабаха. То, что этот диалог концентрируется вокруг горячих точек, вызвало немалую обеспокоенность Брюсселя. Там заподозрили, что Москва и Анкара договорились разделить сферы влияния в Средиземноморье. В то же время в Вашингтоне уверены, что Турция — естественный противник России и Ирана. При администрации Дональда Трампа США так и не смогли разыграть эту карту. Вопрос, получится ли у них изменить ситуацию в свою пользу при президенте Джо Байдене. Для Москвы такой сценарий — один из самых негативных. Ведь тесная координация с Турцией, с одной стороны, действительно позволила России усилить свое влияние в зонах конфликта, но с другой, сделала Москву слишком зависимой от хороших отношений с Анкарой.

«У нас расходятся сейчас взгляды на отдельные вопросы с президентом (Турции Реджепом Тайипом.— “Ъ”) Эрдоганом. Может быть, иногда противоположные взгляды. Но это человек, который держит слово, мужчина. Он хвостом не виляет. Если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца. Это элемент прогнозируемости, это очень важно, для того чтобы понять, с кем имеешь дело»,— так отозвался о своем коллеге президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в декабре.

2020 год начался с визита президента Путина в Стамбул на торжественный запуск газопровода «Турецкий поток». По дороге он залетел в Сирию, где к этому моменту шли бои за Идлиб. Не пройдет и нескольких недель, как российские и турецкие военные окажутся перед угрозой прямого столкновения в этой стране, и в марте потребуется новая встреча президентов России и Турции уже в Москве, чтобы согласовать очередные условия прекращения огня в Идлибе.

Мартовские соглашения, как и предыдущие договоренности Анкары и Москвы по Сирии — тому же Идлибу и курдам, до сих пор до конца не реализованы.

Более того, к концу года возникла угроза очередной военной кампании Турции против курдских формирований в Сирии, что привело к новым вызовам для российских военных и дипломатов.

Неслучайно дипломатический год для Москвы заканчивается, как и начался — переговорами с Турцией (встречей глав МИД двух стран в Сочи).

Между тем на рубеже 2019–2020 годов в отношениях Анкары и Москвы резко обозначилась ливийская тема. Президент Турции призвал российского коллегу пересмотреть позицию относительно фельдмаршала Халифы Хафтара, под чьим руководством Ливийская национальная армия еще в апреле 2019 года начала наступление на Триполи. Кроме того, господин Эрдоган принял решение об отправке в Ливию турецких военных, а также бойцов лояльных Анкаре отрядов сирийской оппозиции под предлогом, что там находятся «ЧВК Вагнера» и наемники из Судана.

Несмотря на разногласия, в ходе январской встречи в Стамбуле президенты двух стран обошли все острые углы. Более того, в совместном заявлении они выступили с неожиданным призывом о прекращении огня всеми сторонами конфликта в Ливии. До этого момента их публичная координация сводилась только к Сирии, где Москва и Анкара сотрудничают как в двустороннем формате, так и в формате «Астаны» вместе с Тегераном.

Предложение президентов двух стран тогда осталось без ответа, безуспешной была и последовавшая через неделю совместная российско-турецкая попытка примирить ливийских лидеров в Москве. Но спустя полгода, после изменения расклада сил на ливийском фронте, благодаря координации России и Турции, а также сдерживающему фактору Египта, военные действия в Ливии де-факто были остановлены на несколько месяцев.

В ноябре Москва и Анкара объявили о создании российско-турецкого мониторингового центра в Нагорном Карабахе. Притом что позиции двух стран по конфликту в этом регионе не совпадали, впрочем, как и по Сирии и Ливии.

Однако на публичном уровне МИД, Минобороны и сам президент РФ были и остаются очень сдержанными в отношении Турции. В самый разгар кризиса глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью радиостанциям Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва»: «Мы не можем разделить заявления (Турции и Азербайджана.— “Ъ”) о том, что есть и допустимо военное решение конфликта». В том же интервью министр отметил, что Россия никогда не квалифицировала Турцию как стратегического союзника. «Это партнер, очень тесный. На многих направлениях это партнерство имеет стратегический характер»,— сказал он.

Полтора месяца спустя, после подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе лидерами РФ, Армении и Азербайджана, Сергей Лавров вновь заговорил об отсутствии принципиальных разногласий с Анкарой. «Уверен, что отношения между Россией и Турцией — пример того, как две независимые страны работают вместе, чтобы реализовывать свою политику»,— подчеркнул министр в ходе проходившей в начале декабря международной конференции «Средиземноморье: римский диалог».

На той же конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил озабоченность «игрой» России и Турции в Средиземноморье: «Мы живем в многополярном мире, где существуют закулисные дела между несколькими игроками, которые противостоят другим. Мы зовем это "астанизацией"».

По словам господина Борреля, Москва и Анкара договорились разделить свое влияние в Сирии, на Кавказе и Ливии.

«Всем хватит места, если в урегулировании того или иного конфликта участвовать честно, а не ради получения каких-то геополитических выгод и сторонних преимуществ»,— ответил Жозепу Боррелю глава МИД РФ.

Однако в Москве не могут не задаваться вопросом, «хватит ли места» самим России и Турции, учитывая, что сфера интересов Анкары проходит достаточно близко от российских границ. И это не только Нагорный Карабах.

«Крым относится к серьезным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположные точки зрения»,— сказал в начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Заявление последовало за переговорами глав МИД Турции и Украины Мевлюта Чавушоглу и Дмитрия Кулебы в Анкаре, в ходе которых хозяин встречи приветствовал инициативу Киева по созданию «Крымской платформы» — переговорной площадки по вопросам полуострова. Анкара не признает присоединение Крыма к России, о чем зачастую заявляет в ходе двусторонних контактов с Киевом, и постоянно выражает обеспокоенность положением крымских татар.

Поводом для раздражения Москвы стали и растущие контакты Украины и Турции в сфере ВТС.

В декабре две страны подписали соглашение о производстве корветов и ударных беспилотников для украинской армии, начал действовать новый механизм военно-политических консультаций.

Доцент ИСАА МГУ имени М. В. Ломоносова Павел Шлыков в беседе с “Ъ” обратил внимание «на пантюркистские идеи, с которыми начал заигрывать Эрдоган». «Особенно раздражало стремление Турции закрепиться на постсоветском пространстве и соответствующая риторика турецких лидеров о Евразии как регионе, населенном преимущественно тюрками и простирающемся от Адриатического моря до Великой Китайской стены»,— сказал он.

По словам эксперта, отношения между Россией и Турцией лидер-центричны, то есть основаны на личных отношениях между двумя президентами, чьи взгляды на мир очень похожи.

«Драйверами сближения выступают антизападные настроения, санкции ЕС и США в отношении обеих стран»,— добавил Павел Шлыков. В то же время он выразил сожаление, что именно Анкара «стремится навязать свое видение региональной повестки дня», хотя пока России удается удачно реагировать на ходы своего партнера и даже извлекать из этого пользу.

«Но в любой момент все может измениться. Мы не знаем, как далеко зайдет Эрдоган, чтобы набрать очки для внутренней аудитории, особенно в случае возможных досрочных выборов. Президенту важно собрать свои истории успеха. А они сейчас могут быть только на внешних площадках»,— сказал эксперт.

По словам господина Шлыкова, после кризиса 2015 года (когда турки сбили российский самолет в небе над Сирией и Владимир Путин заявил об «ударе в спину») и последовавшего за этим периода семимесячной холодной войны в отношениях Москвы и Анкары ощущается формирование новой модели взаимодействия с акцентом на проблемы региональной безопасности.