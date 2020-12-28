Прихожане взяли под охрану Среднеуральский монастырь из-за угроз ареста Сергия

Сторонники экс-схимонаха Сергия организовали круглосуточное дежурство по периметру Среднеуральского женского монастыря из-за возможных провокаций, сообщил собеседник “Ъ-Урал” в окружении Сергия. «К нам поступила информация о том, что в монастырь едет спецгруппа силовиков из Москвы, чтобы поставить точку в конфликте в монастыре, а, именно, арестовать отца Сергия. В настоящее время вокруг монастыря организовано круглосуточное дежурство, чтобы не допустить провокаций. Они связаны с заявлениями о готовящихся актах самосожжения на территории монастыря»,— рассказал собеседник. По его данным, «провокационные заявления на этот счет» делают представители екатеринбургской епархии, связанные с бывшим митрополитом Кириллом.

Собеседник “Ъ-Урал” отметил, что в прокуратуру поступило заявление свердловского детского омбудсмена Игоря Морокова, который просит провести проверку в монастыре по факту того, что Сергий учит детей совершать самоубийства.

«Это не соответствует действительности, но, очевидно, что проверка будет проведена. Мы видим, что в монастырь брошены лучшие силы СКР, МВД, ФСБ. Проверки ведутся, они ничего не подтверждают, ничего не выявляют. Но нам продолжает поступать информация из ведомств о том, что планируются все новые проверки. Дело в том, что у отца Сергия есть духовные чада во всех силовых структурах, армии, флоте и среди чиновников всех министерств. Поэтому информацию получаем»,— рассказал собеседник.

Напомним, конфликт между Сергием и епархией начался весной на фоне пандемии: духовник Среднеуральского монастыря раскритиковал федеральные власти и руководство РПЦ за закрытие храмов во время режима самоизоляции. Он был оштрафован судом за фейки про коронавирус и экстремизм в своей проповеди, размещенной на YouTube. Позже он был лишен сана и отлучен от Церкви. Он и его многочисленные сторонники эти решения не признают. По заявлению епархии было возбуждено два уголовных дела, связанных с инцидентами в монастыре, по ч. 3 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на вероисповедание») и ст. 330 УК РФ («Самоуправство»). Сергий в них фигурирует как свидетель. Кроме того, полиция возбудила административное дело в отношении монахини Касинии, которая помогала в семейном обучении детей, проживающих в монастыре.

Татьяна Дрогаева