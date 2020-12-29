Милицейские поборы перешли в Росгвардию

Как стало известно “Ъ”, арестованный по подозрению в получении взятки заместитель начальника главного управления Росгвардии по Мособласти Сергей Филатов пострадал за так называемые членские взносы, которые руководители подмосковных ЧОПов начали платить областной милиции еще во времена главы МВД Рашида Нургалиева. На эти символические в масштабах охранной деятельности деньги возглавляемый полковником Филатовым координационный совет государственных и частных правоохранителей приобретал канцтовары, подарки для отличившихся членов и содержал своего единственного постоянно действующего сотрудника-секретаря.

По данным близкого к расследованию источника “Ъ”, налаженное еще в 2008 году взаимодействие между подмосковной милицией и частными охранниками разрушил общественный деятель областного уровня, президент Ассоциации негосударственных структур безопасности Мособласти Валерий Аракелов. Как сообщил на допросе сам свидетель Аракелов, еще в конце прошлого года он решил вступить в так называемый координационный совет (КС) по взаимодействию с частными охранными предприятиями при областном главке Росгвардии, а с февраля этого года стал его действующим членом.

При этом свидетель, по его словам, не знал, что членство в общественной организации платное, а ежемесячный взнос составляет 10 тыс. руб.

Однако деваться было уже некуда, и господин Аракелов стал платить, по возможности оттягивая момент расчета. Он выторговал себе право делать взносы один раз в два месяца, а потом и ежеквартально, но все равно исправно вносил свою долю. В декабре, когда на общественнике повис очередной долг в размере 30 тыс. руб., он обратился в управление «М» ФСБ РФ, осуществляющее «контрразведывательное обеспечение» деятельности полиции, Росгвардии и других правоохранительных структур. Чекисты выдали общественнику шесть помеченных пятитысячных купюр, и днем 24 декабря секретарь ассоциации передала эти деньги секретарю КС Анатолию Сипаренко, специально приехавшему в ассоциацию за взносом. Вечером того же дня Анатолий Сипаренко передал собранные аналогичным способом 140 тыс. руб. председателю КС, заместителю начальника подмосковного ГУ Росгвардии и руководителю управления лицензионно-разрешительной работы главка Сергею Филатову.

В тот же день чекисты задержали обоих членов совета, а ГСУ СКР по Мособласти возбудило в их отношении уголовное дело. Полковника Филатова заподозрили в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), а 64-летнего официально неработающего Анатолия Сипаренко — в оказании взяточнику посреднических услуг (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Днем позже СКР добился судебного ареста офицера на два месяца; пенсионер остался дома, дав следствию подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Руководство ГСУ СКР по Мособласти квалифицировало возбужденное уголовное дело как особо сложное и уже сформировало для расследования группу из шести следователей по особо важным делам под руководством Виталия Парастаева. Между тем официально обвинить двух фигурантов в инкриминируемых им преступлениях пока не получается.

Проблема, по данным источника “Ъ”, заключается в том, что следствию не удалось получить сведения о том, как главный подозреваемый «отрабатывал» предполагаемую взятку.

Свидетель Аракелов на допросе заявил, что в обмен на взносы не получал и не мог получать от полковника Филатова каких-либо преференций, поскольку вообще руководит не ЧОПом, а общественной организацией. Он лишь предположил, что сбор средств велся с ведома руководства подмосковной Росгвардии и в случае его отказа от сотрудничества правоохранители могли бы оказать некое «негативное воздействие» на членов его ассоциации.

Подозреваемый Анатолий Сипаренко тоже не смог вспомнить о какой-либо помощи, оказанной руководством КС его членам или, наоборот, о примененных к неплательщикам взносов санкциях со стороны Росгвардии. По его словам, председатель Филатов вообще мало интересовался доходами совета. Он лишь периодически напоминал своему секретарю о необходимости обзвона должников, а всю «бухгалтерию» по взносам вел сам Анатолий Сипаренко. Он регулярно объезжал офисы 26 руководителей подмосковных ЧОПов, собирая наличность, записывал приход в тетрадку и хранил полученные деньги.

На эти средства, по словам подозреваемого, он регулярно покупал канцтовары, необходимые для работы офиса. На них по команде председателя приобретались также подарки для отличившихся членов КС. Последний раз, например, были куплены мобильники на 50 тыс. руб. Наконец, за счет взносов выплачивалась зарплата единственному постоянно действующему сотруднику КС, секретарю Анатолию Сипаренко, которую он сам себе «начислял», изымая из конверта в сейфе по 40 тыс. руб. ежемесячно.

По его словам, координационные советы при всех главках и территориальных подразделениях МВД ввел своим приказом глава МВД Рашид Нургалиев в 2008 году. Тогда же секретарем совета при ГУВД Мособласти стал и отставной охранник Анатолий Сипаренко, прошедший собеседование у начальника милиции общественной безопасности главка. Подозреваемый заявил, что с момента создания совета была введена и процедура уплаты взносов его членами из числа коммерсантов.

По мнению секретаря, руководители ЧОПов считали для себя престижным членство в КС при областном главке Росгвардии, а сама организация за счет полученных взносов обеспечивала финансирование своей текущей деятельности, поэтому выстроенная система отношений всех устраивала.

Адвокат Алексей Дудник также обратил внимание “Ъ” на то, что полковник Филатов не создавал систему взносов, а лишь согласился с заведенным в КС порядком, после того как возглавил совет в 2016 году. «Мой доверитель не совершал преступных действий и не пренебрегал своими должностными обязанностями в обмен на инкриминируемое ему следствием незаконное вознаграждение,— заявил “Ъ” защитник Дудник.— Поэтому принятую СКР квалификацию действий Сергея Филатова по ст. 290 УК РФ, как и избранную ему судом меру пресечения, мы обязательно обжалуем».

Сергей Машкин