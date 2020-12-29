Россия прикрыла курдов

Москва официально заявила о размещении дополнительных сил военной полиции на севере Сирии в провинции Ракка, где с конца ноября не прекращаются бои между протурецкими формированиями и курдами. О попытках России не допустить новой военной операции Турции в Сирии местные СМИ сообщают еще с начала декабря, но Москва ни разу не комментировала эту информацию. Признание последовало в преддверии переговоров глав МИДов России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу в Сочи.

Дополнительные подразделения российской военной полиции прибыли в район Айн-Исы (провинция Ракка) «для наращивания усилий по стабилизации обстановки». Об этом сообщил в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

По его словам, договоренности о размещении совместных российско-сирийских постов в этом районе были ранее достигнуты на переговорах с представителями Турции.

«Призываем стороны, ведущие взаимные обстрелы, прекратить эскалацию»,— подчеркнул он.

Населенный пункт Айн-Иса находится примерно в 50 км к северу от Ракки на автотрассе М4, идущей из Алеппо к сирийско-иракской границе. В 2015 году контроль над этим районом при поддержке США установили «Сирийские демократические силы» (SDF). В 2019 году, чтобы остановить третью военную операцию Анкары на севере Сирии против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), входящих в SDF и причисляемых турками к террористам, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о новых «зонах влияния». Как следовало из подписанного в Сочи меморандума о взаимопонимании, YPG должны были отвести свои силы на глубину 30 км от границы с Турцией (линия раздела прошла в районах вокруг населенных пунктов Айн-Иса и Телль-Тамер), а также из городов Манбидж и Телль-Рифъат.

Россия и Турция договорились также о совместном патрулировании района глубиной до 10 км от границы, однако до конца эти договоренности так и не были реализованы.

Теперь Турция требует ухода YPG из Айн-Исы. С конца ноября в этом районе идут бои между протурецкими отрядами сирийской оппозиции и YPG. А в начале декабря в арабских СМИ появились первые сообщения о размещении российской военной полиции в Айн-Исе и создании ею в этом районе трех новых блокпостов. Утверждалось, что Москва якобы дала руководству SDF два дня на то, чтобы отвести свои силы от трассы M4, в том числе из Айн-Исы, и передать район под контроль Дамаска. Это соответствует традиционной позиции России, не раз высказывавшейся курдскому руководству: защитить ту или иную территорию от турецкого вторжения можно только в случае гарантий ее передачи Дамаску и размещения там сирийской армии. С тех пор прошло три недели.

К вечеру понедельника судьба договоренности между Россией и курдами так до конца и не прояснилась. Официальных заявлений со стороны курдов не прозвучало. В то же время арабский сайт агентства Sputnik еще с утра утверждал со ссылкой на эксперта по вооруженным группировкам Омара Рахмона, что соглашение достигнуто. Аналогичная публикация появилась и на сайте газеты «Аль-Араби аль-Джадид», однако затем была исправлена на прямо противоположную — о провале переговоров между «русскими и курдами». Согласно информации других арабских СМИ, сирийские военные развернули свои силы к западу от Айн-Исы, однако договоренности об их входе в город все еще нет.

Известно также, что в последние дни шли интенсивные консультации между российскими и турецкими военными.

В то же время в понедельник бои в районе Айн-Исы продолжались. Близкий к оппозиции сирийский Центр мониторинга по соблюдению прав человека зафиксировал гибель четырех бойцов SDF и ранение еще семерых в результате «турецких бомбардировок и столкновений с близкими к Анкаре группировками».

Ситуация в Сирии станет важной частью запланированных на вторник переговоров глав МИДов России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу в Сочи. Встреча пройдет в рамках восьмого заседания совместной группы стратегического планирования, которая действует в рамках Российско-турецкого совета сотрудничества высшего уровня. Высокопоставленный источник в Министерстве обороны Турции заявил агентству Reuters, что Анкара воспользуется встречей, чтобы «подтолкнуть» свое требование о выводе YPG из Айн-Исы. «YPG обязательно должна покинуть Айн-Ису, и есть готовность сделать для этого все возможное»,— сказал он. Среди других тем российско-турецкого диалога — ситуация в Ливии, Закавказье, Центральной Азии, на Украине и в Черноморском регионе в целом. Все это составляет общую повестку для Москвы и Анкары, чьи отношения за последний год резко сместились в сторону «регионального сотрудничества». «В центре внимания будет налаживание деятельности совместного российско-турецкого мониторингового центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта»,— заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Марианна Беленькая