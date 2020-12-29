В «Городе Солнца» описали имущество

Адвокаты лидеров религиозного объединения «Церкви последнего завета» (ЦПЗ), находящихся под стражей по обвинению в психологическом насилии над адептами, намерены оспорить решение суда об аресте их имущества. Обеспечительные меры наложены на технику, земельные участки с жилыми домами обвиняемых, а также на религиозное сооружение. Ранее иски о компенсации тяжкого вреда здоровью более чем на 12 млн руб. подали двое последователей ЦПЗ, признанных потерпевшими. Представители обвиняемых считают, что суммы исков не соразмерны стоимости арестованного имущества.



Адвокаты лидера «Церкви последнего завета» Сергея Торопа (Виссариона) и его двух соратников Владимира Ведерникова и Вадима Редькина, обвиняемых в создании религиозной организации, деятельность которой сопряжена с насилием, заявили о том, что будут обжаловать арест имущества своих подзащитных. Обеспечительные меры были наложены Центральным райсудом Новосибирска в декабре этого года. Основанием для ареста имущества послужили иски потерпевших по делу от Дмитрия Кистерского и Эдуарда Мизгирева на сумму 7,2 млн руб. и 5 млн руб. соответственно о компенсации тяжкого вреда здоровью. Как рассказал „Ъ-Сибирь“ адвокат Иван Хорошев, сейчас он пытается получить копию решения суда. По его словам, защита не была поставлена в известность об аресте имущества: «Узнали постфактум, когда следователь приехал арестовывать имущество. При этом следствие никак не мотивирует решение об аресте. Потерпевшие заявляют об ущербе на несколько миллионов, но, опираясь на мою практику, средняя сумма возмещения за причинение тяжкого вреда здоровью по РФ составляет около 500 тыс. руб. Максимум — 1 млн руб. Мы не можем объяснить, как сформировалась такая сумма. Предполагаем, что это сделано просто в целях психологического давления. Также следствие переживает, что обвиняемые могут избавиться от имущества и не смогут выплатить ущерб потерпевшим. Объяснить это дело с точки зрения права логически невозможно. Предполагаю, что следствие просто хочет показать, как хорошо оно работает». Как уточнил адвокат, арест означает, что теперь продать, подарить, сдать в аренду и т.п. имущество нельзя.

По данным защиты, у Сергея Торопа арестовали земельный участок, на котором стоит его дом, снегоболотоход и религиозное сооружение, находящееся в деревне Петропавловка Красноярского края.

О каком именно религиозном сооружении идет речь, адвокаты не знают. У Вадима Редькина арестованы снегоход, снегоболотоход, а также земельный участок, на котором расположен дом обвиняемого, здание в поселке Жаровск (приобретен на материнский капитал совместно с женой) и дом в деревне Черемшанка Красноярского края, доставшийся в наследство от матери. У Владимира Ведерникова — автомобиль Ford Explorer, прицеп для машины, мотовездеход, земельный участок в деревне Черемшанка (на котором расположена школа «Истоки», стоимость составляет 2,8 млн руб.) и здание в поселке Жаровск (принадлежит 1/4 доли, куплено с использованием материнского капитала). В суде отказались от комментариев, заявив о тайне предварительного следствия.

Основателя религиозной общины Сергея Торопа, Вадима Редькина, занимавшегося пропагандисткой литературой, и руководителя школы при «Церкви последнего завета» Владимира Ведерникова арестовали в конце сентября этого года на территории Красноярского края. По версии следствия, деятельность организации была направлена на извлечение прибыли, а также на стремление управлять людьми. Потерпевшими по делу проходят два бывших последователя ЦПЗ Дмитрий Кистерский и Эдуард Мизгирев. Выявленные у них психические расстройства, развившиеся якобы из-за длительного пребывания в общине, следователи расценили как тяжкий вред здоровью. Сергею Торопу и Вадиму Редькину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 239, пп. а, б ч. 3 ст.111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам), Владимиру Ведерникову — по ч. 1 ст. 239 УК РФ. Согласно решению суда, под стражей они будут находиться до 15 января 2021 года. Свою вину арестованные не признают. Дело расследуется в Новосибирске управлением Следственного комитета РФ по Сибирскому федеральному округу.

Житель общины Александр Староверов полагает, что имущество обвиняемых не представляет собой большой ценности: «Например, дом учителя — это небольшой коттедж, такой дом может позволить себе любой россиянин среднего достатка». По его словам, следственные мероприятия отвлекают жителей общины от ведения хозяйства. «Бывает и эмоционально сложно, так как во время следственных мероприятий и допросов люди, естественно, находятся в состоянии напряжения»,— уточнил Александр Староверов.

«Церковь последнего завета» основана в начале 1990-х годов бывшим сотрудником милиции из города Минусинска Сергеем Торопом, взявшим себе церковное имя Виссарион. Последователи Виссариона называют свой поселок «Город Солнца». По различным данным, организация насчитывала до 10 тыс. последователей.

Юлия Сасевич, Константин Воронов