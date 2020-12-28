В Финляндии на границе с Россией выявили случай заражения новым штаммом COVID-19

В финском Кюменлааксо выявлен первые случай заражения штаммом коронавируса, обнаруженным в Великобритании, сообщает газета Kouvolan Sanomat. Кюменлааксо — это область на юге Финляндии, которая граничит с российской Ленинградской областью.

Как сообщил газете главный инфекционист больницы в муниципалитете Кимсоте Ристо Пиетикяйнен, заболевший прилетел в Финляндию из Великобритании, чтобы отпраздновать Рождество. Cейчас устанавливаются все, кого он потенциально мог заразить.

Накануне заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщал, что в России пока не обнаружено случаев заражения новым штаммом коронавируса. О новом «британском» штамме коронавируса стало известно в середине декабря. Штамм считается более опасным и агрессивным. Некоторые страны, включая Россию, приостановили авиасообщение с Великобританией.

О приостановке полетов — в материале “Ъ” «Великобритании устроили COVID-блокаду».