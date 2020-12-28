Испытания российского препарата для лечения коронавируса на основе антител могут начаться осенью

Осенью 2021 года в России могут начаться испытания препарата для лечения больных COVID-19 на основе антител, сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Накануне господин Гинцбург сообщал, что центр получил грант на разработку препарата для лечения COVID-19 на основе моноклональных антител. Подобный «коктейль» из антител использовался при лечении президента США Дональда Трампа, в октябре заразившегося коронавирусом.

«Осенью начнутся, я надеюсь, клинические испытания. Надеюсь, начнется первая-вторая фаза испытаний. Различные технологии используются для получения этих антител, препарата уже клинического. Они немного с различными свойствами. Какое свойство будет лучше и какой препарат по какой технологии будет иметь преимущества, заранее никогда не скажешь. Единственное, что можно сказать: если делать серьезно и основательно, а мы только так должны делать, то надо сразу по нескольким технологиям разрабатывать этот препарат, что сейчас и делается»,— ответил господин Гинцбург на вопрос «РИА Новости» о разработке препарата.

Отметим, что в план лечения господина Трампа входила доза сыворотки производства компании Regeneron Pharmaceuticals. В ноябре, после выписки президента из госпиталя, производитель препарата получил разрешение на экстренное применение «коктейля». При этом запрещалось выписывать препарат пациентам, которых госпитализировали или которые нуждаются в кислородной терапии.

Вместе с тем в России идет масштабная вакцинация против коронавируса. В стране зарегистрированы две вакцины от COVID-19 собственной разработки — «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

О распространении COVID-19 в России — в материале «Коронавирус уходит на каникулы».