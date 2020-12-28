Минпросвещения рекомендовало сделать 30 и 31 декабря выходными для педагогов

Министерство просвещения России рекомендовало сделать 30 и 31 декабря нерабочими днями для педагогов в 2020 году. Также ведомство советует освободить школьников от домашних заданий во время новогодних каникул.

«Я прошу найти возможность руководителям региональных органов управления образованием сделать 30 и 31 декабря нерабочими днями для педагогов, сохранив при этом все обязательства по оплате труда… Весь год наши школьники учились в непростых условиях, поэтому считаю, что будет справедливо освободить ребят от домашнего задания на новогодние каникулы. Они нужны для отдыха и активного досуга, чтения и творчества. Лучше провести их с семьей»,— приводятся в Telegram-канале «Большая перемена» слова министра просвещения России Сергея Кравцова.

Ранее Северная Осетия последней из регионов России объявила 31 декабря выходным днем. Таким образом, отдыхать в этот день будут все регионы страны. Рекомендацию сделать последний день года выходным дал регионам президент Владимир Путин.

О реакции на инициативу читайте в публикации “Ъ FM” «Не совсем выходной».