Все регионы России объявили 31 декабря выходным

Северная Осетия стала последним регионом России, объявившим 31 декабря выходным днем. Таким образом, отдыхать в этот день будут все регионы страны.

«Тридцать первое декабря будет выходным днем»,— сообщила пресс-служба главы и правительства Северной Осетии (цитата по «РИА Новости»).

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал регионам сделать 31 декабря выходным. В 2021-м последний день года будет нерабочим по всей стране.

О реакции на инициативу читайте в публикации “Ъ FM” «Не совсем выходной».