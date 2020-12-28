У депутата Госдумы отобрали месторождение

Замоскворецкий районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к депутату Госдумы Сергею Сопчуку, бывшему первому вице-губернатору Приморья Василию Усольцеву, предпринимателю Людмиле Стуковой, а также к нескольким компаниям, связанным с добычей золота. Решением суда в доход РФ обращаются доли в уставном капитале ООО «Терней Золото», которыми ответчики—физические лица владели в обход существующих запретов. ООО «Терней Золото» принадлежат лицензии на разработку в Приморье месторождений с общим оцениваемым запасом золота в 14 тонн.

Как стало известно “Ъ”, Замоскворецкий районный суд удовлетворил иск заместителя генпрокурора Виктора Гриня к депутату Госдумы Сергею Сопчуку, бывшему первому вице-губернатору Приморья Василию Усольцеву, предпринимателю Людмиле Стуковой, а также ООО «Терней Золото», ООО «Партнер ДВ» и ООО «Омония». Информация об этом содержится на сайте Замоскворецкого райсуда в картотеке дел. При этом публикация определения суда запрещена на основании п. 5 ст. 15 №262-ФЗ.

В материалах дела указывается, что господин Гринь в иске к Сергею Сопчуку, Василию Усольцеву, Людмиле Стуковой, ООО «Омония», ООО «Партнер ДВ» и ООО «Терней Золото» просил обратить в доход Российской Федерации доли в уставном капитале ООО «Терней Золото» «как имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы».

По данным сайта goldenmost.ru, претензия Генпрокуратуры к господину Сопчуку заключалась в том, что тот фиктивно передал в 2016 году свою долю в уставном капитале ООО «Терней Золото» своей родной сестре Стуковой и продолжал «участвовать в хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, принимать руководящие решения и нелегально снабжать денежными средствами, извлекать с его помощью доход и обогащать себя запрещенным антикоррупционным законодательством способом».

Якобы, являясь депутатом Госдумы, Сергей Сопчук «продолжил финансировать уставные виды деятельности ООО ''Терней Золото'', перечислив в 2016–2020 годы на его счета через подконтрольные ему физические и юридические лица не менее 606 млн руб.».

В ходе процесса ответчики ходатайствовали о рассмотрении дела по подсудности в Приморском крае. Госпожа Стукова, в частности, указала, что не имеет возможности постоянно посещать судебные процессы в Москве по состоянию здоровья. Также она сообщила, что Сергей Сопчук не проживает в Москве постоянно, «в связи с чем подсудность определена ошибочно». Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, поскольку в декларациях о доходах за 2016–2019 годы Сергей Сопчук «указал адрес фактического проживания в г. Москве».

Получить комментарий Сергей Сопчука и Людмилы Стуковой по поводу итога рассмотрения иска Генпрокуратуры не удалось. Василий Усольцев находится под домашним арестом и для комментариев недоступен. Пока неизвестно, будут ли ответчики по иску господина Гриня обжаловать решение Замоскворецкого райсуда.

Согласно данным ЕГРЮЛ, уставный капитал ООО «Терней Золото» составляет 1 млн руб. 99,23% доли ООО у Людмилы Стуковой, 0,5% — у ООО «Партнер ДВ», 0,27% — у ООО «Омония». В свою очередь, госпожа Стукова единолично владеет ООО «Партнер ДВ». 100% ООО «Омония», гендиректором которого является Василий Усольцев, владеет ООО «Восток-Минерал».

ООО «Терней Золото» имеет лицензии на разработку месторождений «Салют» (запасы 10 800 кг условного золота) и «Приморское» (3 222 кг условного золота) в Тернейском районе Приморья. Потенциальный объем добычи — 1,8 т золота в год. Но для организации золотодобычи компания нуждается в инвестициях в размере 3,5 млрд руб.

В 2019 году Сергей Сопчук заработал 12,732 млн руб. У него в собственности два жилых дома 252,00 и 323,30 кв. м, две квартиры 130,5 и 62,50 кв. м, два земельных участка 2551,00 и 181,00 кв. м, а также автомобиль ГАЗ 21.

Сергей Сопчук — известный в Приморье политик. Неоднократно избирался депутатом заксобрания края, а в 2002–2006 годах занимал пост его председателя. В 2007–2008 годах работал первым вице-губернатором Приморья. В январе 2008 года на него было совершено покушение. Неизвестный стрелял в чиновника и ранил в руку. Преступление осталось нераскрытым. В 2016 году Сергей Сопчук избран депутатом Госдумы по 62-му одномандатному округу (Владивосток). Член фракции «Единая Россия». В 2017-м назначен главой межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России» по Приморью, Сахалину и Якутии.

Отношения Сергея Сопчука с Генпрокуратурой испортились в начале 2020 года. Поводом послужил инцидент, случившийся 6 марта в ходе рассмотрения в Советском райсуде Владивостока гражданского иска Генпрокуратуры к экс-мэру Игорю Пушкареву о взыскании в доход государства свыше 1,4 млрд руб.

Тогда представитель истца Сергей Бочкарев заявил, что депутат Госдумы Сергей Сопчук «шантажировал Генпрокуратуру», направляя в ее адрес обращения, проявляя «беспокойство по поводу судьбы Игоря Сергеевича и тех активов, которыми он располагает».

В перерыве заседания в зале появилась судья Советского райсуда Рона Сопчук, которая попыталась вручить господину Бочкареву букет цветов. «Женщина поинтересовалась, может ли она увидеть прокурора Бочкарева. Сотрудники суда, присутствующие в зале, узнав коллегу, растерялись и промолчали. Впрочем, погоны прокурора говорили сами за себя, и, подойдя к нему, судья Сопчук представилась и попыталась вручить Сергею Бочкареву цветы со словами «Я пришла поздравить вас с Международным женским днем». (То есть попыток накричать, швырнуть букет или предпринять иные агрессивные действия не было.) «Когда по указанию прокурора судью Сопчук выводили из зала, она лишь поинтересовалась, почему тот не хочет принять от нее цветы»,— описал произошедшее на своей странице в соцсети очевидец инцидента приморский журналист Александр Салков.

Рона Сопчук кратко объяснила свой поступок журналистам тем, что просто хотела вручить прокурору Бочкареву букет цветов.

Супруг судьи — депутат Госдумы Сергей Сопчук — 6 марта на своей странице в соцсети претензии Генпрокуратуры отклонил. «Вызывает сожаление, когда работа депутата с поступившими обращениями воспринимается как ''одергивание''. Да, я ''проявлял беспокойство'' по поводу судьбы приморских предприятий и их коллективов, связанных с уголовным делом в отношении Игоря Сергеевича Пушкарева. И в этом не был одинок. Профсоюзы, к примеру, тоже обращались со словами ''обеспокоенности''. И в частности, глава ФНПР Михаил Шмаков также обращался в Генеральную прокуратуру. Обращения со стороны представителей предприятий с пятитысячным коллективом поступали и в другие органы власти, и по этому поводу были публичные заявления. Работа с обращениями — это обязанность депутата»,— написал господин Сопчук.

В итоге разбирательства инцидента в июне этого года квалифколлегия судей Приморского края понизила в квалификационном классе судью Советского райсуда Владивостока Рону Сопчук, после чего было удовлетворено ее заявление о почетной отставке.

В отношении бывшего первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева в сентябре этого года было возбуждено уголовное дело. Экс-чиновнику инкриминируется незаконное участие в предпринимательской деятельности, в результате чего он получил 143,5 млн руб. Деньги были легализованы путем вложения в другой бизнес. Ранее Василий Усольцев был приговорен к штрафу в размере 6,3 млн руб. по еще одному обвинению в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Бывший первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как говорилось в постановлении Фрунзенского райсуда Владивостока, штраф экс-чиновнику был установлен «в размере его заработной платы за период одного года десяти месяцев семи дней замещения государственных должностей в администрации Приморского края».

Алексей Чернышев, Владивосток