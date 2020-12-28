Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2020 году упал на 46%

Пассажирские перевозки отечественных авиакомпаний в январе--ноябре 2020 года снизились на 46,2% по сравнению с прошлым годом — до 64,1 млн человек, сообщила Росавиация. На международных линиях перевозки снизились на 75,6%, до 12,6 млн человек, на внутренних — на 23,8%, до 51,6 млн человек.

В ноябре пассажиропоток по сравнению с прошлым годом снизился на 47,9%, до 4,7 млн человек. На международных рейсах перевозки упали на 85,5%, до 525,7 тыс. человек, на внутренних — на 22,6%, до 4,1 млн человек.

Лидеры по перевозкам в январе--ноябре:

«Аэрофлот» — 13,5 млн человек (-60,7%),

S7 — 11,2 млн (-11,9%),

«Победа» — 8,2 млн (-12,4%),

«Россия» — 5,39 млн (-51%),

«Уральские авиалинии» — 5,34 млн (-40,4%),

Utair — 4,3 млн (-39,7%).

Авиакомпании стали одной из самых пострадавших отраслей на фоне пандемии коронавируса. С конца марта международное авиасообщение было прекращено. Сейчас рейсы выполняются лишь в отдельные страны.

О том, как государство поддерживает авиакомпании,— в материале “Ъ” «Дозаправская господдержка».