Минобрнауки: качество дистанционного образования хуже, чем традиционного

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков считает, что в целом по стране качество удаленного обучения в вузах хуже, чем качество очного. При этом он сообщил, что решения о снижении стоимости обучения из-за перехода на дистанционный формат пока нет.

«Да, качество удаленного образования отличается от качества очного образования, если оперировать большими цифрами, потому что в целом оно хуже. Потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору. Но это вынужденная необходимость»,— сказал господин Фальков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что из-за перехода на дистанционную форму обучение не стало заочным, так как отличие очного обучения от заочного не в занятиях через компьютер, а в количестве часов работы преподавателя со студентом. «Технология поменялась, а труд, который вынужден потратить преподаватель, его меньше-то, труда, не стало»,— уточнил министр.

Он сообщил, что решения рекомендовать вузам снижать стоимость обучения в случае ухудшения его качества из-за перехода на дистанционное обучение пока нет. Ранее господин Фальков сообщил, что Минобрнауки прорабатывает этот вопрос. По его словам, все, что сейчас предлагается, может привести «к еще худшим последствиям, нежели мы имеем сегодня». «Мы можем обрушить экономику вузов и получить ситуацию, когда они начнут закрываться»,— сказал он.

Господин Фальков отметил, что о снижении стоимости обучения можно говорить, только если уменьшилось количество часов, либо они реализованы так, что информацию невозможно воспринимать. Сам факт перехода на удаленку не является основанием для скидки. Также, по словам министра, возникает вопрос о размере скидки для студентов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать возможность снижения платы за обучение из-за перехода на дистанционный формат. Минобрнауки и Минпросвещения должны выработать решение до 15 февраля 2021 года. Вузы опасаются, что не смогут возместить финансовые потери, и предлагают вместо снижения оплаты назначать стипендии для лучших или нуждающихся студентов-контрактников.

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