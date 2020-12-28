США направят $290 млн на противодействие России

Бюджет США на 2021 финансовый год (начинается с 1 октября) предусматривает $290 млн на противодействие влиянию России (.pdf). Хотя в феврале президент США Дональд Трамп предлагал выделить на эти цели $700 млн (.pdf). На противодействие Китаю будет направлено $300 млн.

Закон утвержден Конгрессом, сегодня его подписал президент Дональд Трамп. Деньги предлагается выделить на «противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире».

Кроме того, в бюджете прописывается запрет на финансирование деятельности, которая может способствовать «стратегическим целям РФ» и угрожает интересам нацбезопасности США. Также Вашингтон выделяет деньги на поддержку программ по развитию демократий в РФ, странах Европы, Евразии и Центральной Азии. Продлевается запрет на финансирование любой деятельности по признанию суверенитета России над Крымом.

Директор ЦРУ в течение 100 дней должен представить Конгрессу доклад о «коррупции и коррупционной деятельности олигархов из России, а также стран Восточной Европы», которые, в частности, поддерживают российское правительство.

О том, какие меры против России предусмотрены в оборонном бюджете США,— в материале “Ъ” «В американский бюджет заложили Россию».