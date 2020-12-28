Трамп утвердил меры поддержки в связи с коронавирусом на $900 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год в объеме $2,3 трлн, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир. Он включает в себя пакет мер поддержки населения и экономики на $900 млрд в связи с пандемией коронавируса.

«Президент Дональд Трамп подписал H.R. 133, законопроект о выделении бюджетных средств на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, который предусматривает выделение экстренной помощи и средств на борьбу с коронавирусом»,— написал господин Дир в Twitter.

Закон включает выплату по $600 на человека, хотя господин Трамп ранее требовал увеличить сумму до $2 тыс. Он грозил наложить вето на законопроект, если его требование не будет выполнено.

Господин Трамп утверждает, что Палата представителей в понедельник проголосует по вопросу об увеличении выплаты. «Я подпишу бюджет и пакет по коронавирусу, направив при этом Конгрессу решительное заявление о том, что расточительные статьи расходов должны быть убраны»,— говорится в заявлении президента США.

Об очередном пакете помощи — в материале “Ъ” «Согласие на триллион».