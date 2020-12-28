Россия нарастила группировку военной полиции на севере Сирии из-за нестабильной обстановки

Россия привлекла дополнительные подразделения военной полиции для стабилизации обстановки в районе Айн-Иса на севере Сирии (входит в провинцию Ракка), сообщил замруководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник. По его словам, есть договоренности с Турцией о размещении российско-сирийских постов.

«Отмечаем нестабильную обстановку в районе Айн-Иса... Для наращивания усилий по стабилизации обстановки в район Айн-Иса прибыли дополнительные подразделения российской военной полиции. Призываем стороны, ведущие взаимные обстрелы, прекратить эскалацию»,— говорится в заявлении господина Сытника, которое приводит пресс-служба.

Ранее в декабре Россия, сирийские проправительственные силы, а также оппозиционные «Сирийские демократические силы» договорились о создании трех совместных постов в северной части провинции Ракка. По данным арабских СМИ, российские военные надеются убедить «Сирийские демократические силы» передать часть контролируемых ими районов под контроль Дамаска, в то время как Анкара укрепляет свои позиции на сирийской территории.

Подробнее о ситуации на севере Сирии — в материале “Ъ” «Курдов просят пострелять в сторонке».