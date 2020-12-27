Песков: слова Зеленского о войне резанули сердца Путина и ветеранов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибкой слова президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне. В январе господин Зеленский заявил о причастности СССР к развязыванию Второй мировой. Господин Песков сказал, что слова украинского президента «резанули не только слух, но и сердце» президента России Владимира Путина и огромного количества ветеранов.

«Это была огромная ошибка, особенно в год 75-летия Победы. Это, наверное, сильно резануло не только слух, но и сердце не только Путина, но и огромного количества наших ветеранов, да и вообще — все, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этой войне,— наверно, всех их сильно резануло. Да и на самой Украине очень много таких»,— сказал господин Песков «России 1».

В январе 2020 года господин Зеленский в ходе визита в Польшу заявил об ответственности СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с Германией. Он сказал, что Польша и польский народ «первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов».