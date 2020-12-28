«Валдаи» взяли курс на Дунай

Разработчик пассажирских судов на подводных крыльях «Валдай» — Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях (ЦКБ по СПК) им. Р. Е. Алексеева — планирует поставлять их в Европу. Компания провела предварительные переговоры с заказчиками из Венгрии, Румынии и Словакии о поставке в общей сложности восьми судов. По данным “Ъ”, стоимость контракта может составить порядка 1 млрд руб. Чтобы «Валдаи» могли ходить по Дунаю, предприятие в первом квартале 2021 года намерено завершить сертификацию в Российском морском регистре судоходства (РМРС).

Как выяснил “Ъ”, нижегородское ЦКБ по СПК готовится поставить в Европу восемь пассажирских судов на подводных крыльях «Валдай». Как рассказал “Ъ” директор предприятия Сергей Итальянцев на церемонии закладки второго судна на подводных крыльях "Метеор" в Чкаловске Нижегородской области, ЦКБ получило первое предложение поставить суда от румынской торговой компании. На Дунае эксплуатируются суда на подводных крыльях «Полесье», разработанные ЦКБ по СПК в 1980-х годах и конструктивно близкие «Валдаю 45Р».

115 миллионов рублей составляет стоимость пассажирского судна на подводных крыльях «Валдай 45Р»

Также есть заявка от венгерской госкомпании Mahart, в парке которой находится четыре «Полесья» и четыре «Метеора», построенных в период СССР, добавил господин Итальянцев. Он отметил, что переговоры проходили на площадке Минпромторга. «Европейское классификационное общество предъявляет жесткие требования к круизным пассажирским судам, которые распространяются и на "Валдаи", поэтому мы заново сертифицируем его по правилам РМРС, поменяем радиолокационные и радионавигационные установки и сделаем некоторые дополнительные связи в корпусе»,— рассказал господин Итальянцев, добавив, что второй «Метеор» предприятие уже заложило под европейский стандарт.

Предварительно венгерская компания выразила намерение приобрести четыре «Валдая», румынская — два, и еще два планируется отправить в Словакию. Сроки поставок, как и цена судна, не оговаривались, пока не будет пройдена сертификация, сказал господин Итальянцев. По данным “Ъ”, стоимость одного «Валдая» составляет около 115 млн руб. Таким образом, общий объем европейских контрактов может составить около 1 млрд руб.

«Валдай 45Р» — судно на подводных крыльях для перевозки пассажиров. Максимальная скорость — 75 км в час. Осадка — около 1 м. Длина — 21,3 м, ширина — 5,2 м. Запас хода — в пределах 550 км. Автономность (продолжительность рейса) — восемь часов. Пассажировместимость — 45 человек, два члена экипажа.

Завершить сертификацию в РМРС на «Валдай» для эксплуатации на внутренних водных путях в Европе, в частности на Дунае, ЦКБ по СПК планирует в первом квартале 2021 году, сообщил “Ъ” руководитель нижегородского филиала морского регистра Игорь Сергиенко. До этого «Валдай» имел сертификат Российского речного регистра, который не входит в Международную ассоциацию классификационных обществ, что не позволяет поставлять суда с такими документами в Европу. Он уточнил, что существенных изменений в конструкцию судна ЦКБ по СПК вносить не придется.

Без учета потенциальных европейских заказов в 2021 году ЦКБ по СПК планирует построить семь «Валдаев». Предполагается, что два судна будут поставлены по программе государственного лизинга в Якутию, три — по отдельному финансированию в Чувашию: регион планирует организовать межрегиональные перевозки в Татарстан и Нижегородскую область. Еще три судна пока не законтрактованы. Четыре судна по контракту с ГТЛК, заключенному в 2020 году, ЦКБ по СПК планирует передать к навигации 2021 года. Предполагается, что эти суда будут эксплуатироваться в Петербурге.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что для ЦКБ по СПК выход на экспортный рынок приобретает особую актуальность из-за усиления конкуренции внутри страны. По его мнению, перспективы поставок на рынки Европы выглядят в целом оптимистично, хотя эксперт ожидает непростых переговоров по цене.

Александра Викулова, Нижний Новгород