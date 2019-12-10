Депутат Госдумы от КПРФ Авдеев досрочно прекращает полномочия

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Михаил Авдеев написал заявление о досрочном прекращении полномочий. В партсписке по Московскому округу через два человека после господина Авдеева находится бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин.

Проект постановления о досрочном сложении полномочий опубликован на сайте Госдумы. Во фракции «Интерфаксу» не стали комментировать, возможна ли передача мандата господина Грудинину. Первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев сказал, что уход господина Авдеева связан с переходом на другую работу. В беседе с «РИА Новости» он уточнил, что Михаил Авдеев «решил, что ему лучше заняться бизнесом».

Напомним, Мещанский суд Москвы в марте 2019 года признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата Павлу Грудинину. Иск подавал бывший кандидат по тому же списку Борис Иванюженков. Он занимал шестую строчку, а господин Грудидин — девятую. Господин Авдеев тоже получил место в Госдуму не по очередности. В 2018 году оно досталось ему после ухода в Совет федерации Алексея Русских. Между ними в списке находился вице-спикер Мособлдумы Константин Черемисов.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Павла Грудинина поставили в очередь».