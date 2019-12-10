Защита осужденных по делу о теракте в петербургском метро обжалует приговор

Один из защитников осужденных по делу о теракте в петербургском метро заявил, что планирует обжаловать приговор, сообщает ИА «Росбалт». По словам адвоката, мотивировочная часть решения суда будет получена завтра, 11 декабря. Он выразил уверенность, что жалобу подадут и другие представители защиты.

Напомним, что сегодня Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге огласил приговор 11 обвиняемым по делу о теракте в петербургском метро. Все они были признаны виновными и приговорены к заключению на срок от 19 до 27 лет. Аброр Азимов, отвечавший за изготовление взрывных устройств, приговорен к пожизненному заключению.