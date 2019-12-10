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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Обвиняемым по делу о теракте в петербургском метро огласили приговор

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге огласил приговор обвиняемым по делу о теракте в петербургском метро. Все они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205.4, ч.1 ст.205.1, ч.3 ст.30-п.б ч.3 ст.205, ч.3 ст.223.1, ч.3 ст.222.1, п.б ч.3 ст.205, ч.1 ст.222 УК РФ ) (организация террористического сообщества, террористический акт, незаконное изготовление взрывчатки, незаконное хранение оружия)

Аброр Азимов, согласно обвинительному заключению, отвечавший за изготовление, перевозку и хранение взрывных устройств, приговорен к пожизненному сроку в колонии особого режима и штрафу в размере 800 тыс. руб. Его брат, Акрам Азимов пробудет в колонии строгого режима 28 лет и выплатит штраф в размере 700 тыс. рублей. Остальным фигурантам дела — Содику Ортикову, Шохисте Каримовой, Мухамадюсуну Эрматову, Ибрагимжону Эрматову, Махамадюсуфу Мирзаалимову, Аъзамжону Махмудову, Сайфиллу Хакимову, Бахрому Эргашеву и Дилмуроду Муидинову назначены сроки заключения от 19 до 27 лет и крупные штрафы. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, суд удовлетворил гражданский иск петербургского метрополитена на 695,09 тыс. руб.

Добавим, что обвинение просило пожизненные заключения для четырех обвиняемых.

Взрыв в вагоне метро произошел 3 апреля 2017 года. Подрыв произвел смертник. В результате террористического акта 15 человек погибли, еще 67 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, на станции «Площадь Восстания» было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство, которое не сработало.

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