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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ   |  купить фото

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище. Дата похорон пока не определена. По поручению мэра Сергея Собянина создана правительственная комиссия по организации похорон.

«Принято решение о захоронении Юрия Михайловича Лужкова на Новодевичьем кладбище на основании обращения его родственников. По решению мэра Москвы Сергея Собянина, создана правительственная комиссия по организации похорон Юрия Лужкова»,— сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.

В храме Христа Спасителя опровергли информацию нескольких СМИ о проведении в храме гражданской панихиды. «Не бывает гражданских панихид в храме. В храме бывает либо отпевание, либо церковная панихида»,— объяснил «РИА Новости» протоиерей Михаил Рязанцев.

Юрий Лужков умер сегодня, 10 декабря, в мюнхенской больнице в возрасте 83 лет после операции на сердце. Он работал мэром Москвы в 1992–2010 годах. С 2013 года он занимался сельским хозяйством.

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