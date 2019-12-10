Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище. Дата похорон пока не определена. По поручению мэра Сергея Собянина создана правительственная комиссия по организации похорон.

«Принято решение о захоронении Юрия Михайловича Лужкова на Новодевичьем кладбище на основании обращения его родственников. По решению мэра Москвы Сергея Собянина, создана правительственная комиссия по организации похорон Юрия Лужкова»,— сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.

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В храме Христа Спасителя опровергли информацию нескольких СМИ о проведении в храме гражданской панихиды. «Не бывает гражданских панихид в храме. В храме бывает либо отпевание, либо церковная панихида»,— объяснил «РИА Новости» протоиерей Михаил Рязанцев.

Юрий Лужков умер сегодня, 10 декабря, в мюнхенской больнице в возрасте 83 лет после операции на сердце. Он работал мэром Москвы в 1992–2010 годах. С 2013 года он занимался сельским хозяйством.