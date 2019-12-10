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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ   |  купить фото

Умер Юрий Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в его окружении. По данным телеканала РЕН ТВ, он умер в мюнхенской клинике, где ему проводили операцию на сердце.

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина (1958) по специальности «инженер-механик». С 1964 года работал на различных руководящих должностях в Минхимпроме СССР. В июне 1991 года избран вице-мэром Москвы, а 4 июня 1992 года после отставки Гавриила Попова стал мэром. Он трижды избирался на этот пост всенародно. 28 сентября 2010 года президент Дмитрий Медведев подписал указ об увольнении Юрия Лужкова с должности мэра в связи с утратой доверия.

С 2013 года экс-мэр занимался сельским хозяйством, возглавлял агропромышленный комплекс «Веедерн» в Калининградской области, разводил племенных лошадей и пчел.

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