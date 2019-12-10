Умер Юрий Лужков

Чем известен Юрий Лужков Читать далее

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в его окружении. По данным телеканала РЕН ТВ, он умер в мюнхенской клинике, где ему проводили операцию на сердце.

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования.

Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 10, 2019

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина (1958) по специальности «инженер-механик». С 1964 года работал на различных руководящих должностях в Минхимпроме СССР. В июне 1991 года избран вице-мэром Москвы, а 4 июня 1992 года после отставки Гавриила Попова стал мэром. Он трижды избирался на этот пост всенародно. 28 сентября 2010 года президент Дмитрий Медведев подписал указ об увольнении Юрия Лужкова с должности мэра в связи с утратой доверия.

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С 2013 года экс-мэр занимался сельским хозяйством, возглавлял агропромышленный комплекс «Веедерн» в Калининградской области, разводил племенных лошадей и пчел.