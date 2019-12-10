Чем известен Юрий Лужков

10 декабря умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Юрий Михайлович Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина (1958) по специальности «инженер-механик».

В 1958 году начал карьеру научного сотрудника в НИИ пластмасс. С 1964 года работал на различных руководящих должностях в Минхимпроме СССР. В 1968 году вступил в КПСС. В 1980 году назначен гендиректором НПО «Нефтехимавтоматика». В 1986–1987 годах работал начальником управления по науке и технике Минхимпрома, затем получил должность председателя Московского городского агропромышленного комитета.

В 1970–1980 годах избирался депутатом Моссовета, Верховного совета РСФСР. С апреля 1990 года — председатель Мосгорисполкома. В июне 1991 года избран вице-мэром Москвы, а 4 июня 1992 года после отставки Гавриила Попова стал мэром. Трижды избирался на этот пост всенародно: 16 июня 1996 года (получил 88,49% голосов), 19 декабря 1999 года (69,89%) и 7 декабря 2003 года (74, 83%). 6 июня 2007 года по представлению президента переназначен на пятый срок.

В 1999 году стал одним из создателей блока «Отечество — вся Россия», с декабря 2001 года по сентябрь 2010 года — сопредседатель высшего совета партии «Единая Россия». 28 сентября 2010 года президент Дмитрий Медведев подписал указ об увольнении Юрия Лужкова с должности мэра в связи с утратой доверия. 1 октября 2010 года экс-мэр был назначен на должность декана факультета управления крупными городами московского Международного университета, в ноябре 2012 года переведен на должность вице-президента вуза, был почетным доктором.

В июне 2012 года господин Лужков был избран членом совета директоров Объединенной нефтехимической компании. С 2013 года экс-мэр занимался сельским хозяйством, возглавлял агропромышленный комплекс «Веедерн» в Калининградской области, разводил племенных лошадей и пчел. На выборах в Госдуму в сентябре 2016 года был доверенным лицом кандидата от КПРФ адмирала Владимира Комоедова (в парламент не прошел).

Юрий Лужков был автором более 120 патентов на изобретения. Совместно с супругой Еленой Батуриной московский градоначальник запатентовал способы производства кваса, медового напитка, морса и сбитня, расстегая, кулебяки, пирога открытого, пирожка печеного полуоткрытого, одежды для сотрудников сети быстрого питания «Русское бистро» и даже крыльцо для этих заведений. Помимо этого он патентовал интерьер автомобиля-такси, автомобиль повышенной проходимости и роторный двигатель внутреннего сгорания.

Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», также награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «За военные заслуги», Почета. Имеет госнаграды ряда стран СНГ, Украины, Германии, Монголии и Ливана. Автор более 200 книг и научных трудов, лауреат госпремий СССР и РФ. Был женат третьим браком на бывшей владелице компании «Интеко» Елене Батуриной, имеет четверых детей.