Организатору теракта в метро Санкт-Петербурга дали пожизненное

Второй западный окружной военный суд Санкт-Петербурга признал основного фигуранта дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года Аброра Азимова в финансировании терроризма и приговорил его к пожизненному заключению и 800 тыс.руб штрафа. Всего по делу судили 11 человек.

Другие десять фигурантов получили от 19 до 28 лет лишения свободы и штрафы в размере от 500 до 800 тыс. руб:

Акрам Азимов — 28 лет;

Мухамадюсуп Эрматов — 28 лет;

Ибрагимжон Эрматов — 27 лет;

Содик Ортиков — 22 года;

Шохиста Каримова — 20 лет;

Махаммадюсуф Мирзаалимов — 20 лет;

Азамжон Махмудов — 20 лет;

Дилмурод Муидинов — 20 лет;

Сайфилла Хакимов — 19 лет;

Бахрам Эргашев — 19 лет.

Суд установил, что фигуранты вступили в террористическую группировку «Катиба Таухид валь-Джихад», основанную в 2013 году Сирожиддином Мухтаровым. Ее целью, говорится в приговоре, была организация террористических актов в Санкт-Петербурге с целью оказания влияния на российскую политику в отношении Сирии.

Шохиста Каримова и братья Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы, как установил суд, отвечали за координацию группы, братья Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов и Махамадюсуф Мирзаалимов — за изготовление, перевозку и хранение взрывных устройств. При обысках у некоторых из них нашли боеприпасы, а в квартире на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге нашли еще одну недоделанную бомбу в форме огнетушителя, аналогичную взорванной Джалиловым в вагоне метро.

Ни один из подсудимых своей вины не признал, трое фигурантов заявляли о пытках в «секретной тюрьме ФСБ». Все одиннадцать человек считают, что их подставили, а реальных организаторов террористического акта так и не нашли.

Напомним, взрыв в Петербургском метрополитене произошел 3 апреля 2017 года в одном из вагонов электропоезда, двигавшегося от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту». В результате взрыва 15 человек погибли, а 67 получили ранения различной степени тяжести.

О процессе над 11 фигурантами дела о теракте — в публикации “Ъ”.

Марина Царева, Санкт-Петербург, Алина Чупанова