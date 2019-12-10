В Ленинградской области 31 декабря будет выходным днем

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря, которое в нынешнем году приходится на вторник, официальным выходным днем. В связи с этим суббота, 28 декабря, для жителей региона будет рабочей.

«Я принял решение, и, наверное, его позитивно воспримут большинство жителей Ленинградской области: субботу, 28 декабря, объявить рабочим днем, чтобы дать возможность 31 декабря гражданам собраться вместе и спокойно подготовиться к праздникам. Чтобы у всех было хорошее новогоднее настроение»,— сказал Александр Дрозденко.

Аналогичные решения уже приняли главы нескольких российских регионов: Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Крыма, Томской, Псковской и Кировской областей.

Напомним, новогодние каникулы в 2020 году сократятся на два дня. В отличие от прошлого года, 30 и 31 декабря (понедельник и вторник) — рабочие дни. Выходные — с 1 по 8 января.

В конце ноября в Госдуму был внесен законопроект о выходном 31 декабря (предполагается, что на этот день будут переносить другой выходной). В «Единой России» инициативу назвали избыточной. В Кремле заявили, что 31 декабря является рабочим днем, и здесь нет повода для дискуссии. В Минтруде заявили, что сделать последний день года выходным централизованно уже невозможно.

Ольга Кантемирова, Санкт-Петербург