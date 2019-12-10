Налог ушел на отдых

За отдых в Турции придется доплатить: в стране вступил в силу налог на проживание в отелях. Теперь гостиницы, курортные поселки, гостевые дома и кемпинги должны будут платить 2% от стоимости всех услуг. Но с 2020 года ставка будет льготной: всего 1%. А вот еще через год ее повысят до 2%. Правда, по решению президента Реджепа Эрдогана ее могут поднять и до 6%. Сами турецкие отельеры просили власти отложить введение налога или хотя бы сделать его ниже. Но их пожелания не учли.

Расходы в итоге придется нести туристу, говорит сооснователь сервиса бронирования Level.Travel Эллин Толстов: «Введение этого нового налога на гостиничный бизнес в Турции, безусловно, скажется на кошельках российских туристов, так как отельеры, вероятнее всего, перераспределят налоговое бремя на отдыхающих, пропорционально увеличив стоимость собственных услуг. Не стоит ожидать заметного снижения популярности турецких курортов у россиян, потому что местные отели предлагают высокий уровень сервиса при сравнительно низких ценах, и они останутся конкурентно низкими даже с учетом данного налога. Россиян в основном привлекает короткий перелет и отсутствие виз.

Неплохой ценовой альтернативой может стать Кипр.

Средний чек на новогодний тур составляет около 70 тыс. руб. Но стоит заранее понимать, что качество сервисов в среднем кипрском отеле даже близко не сравнится с турецкими аналогами».

В Федерации отельеров Турции уже заявили, что налог на проживание сделает местные отели менее конкурентными. Впрочем, похожие налоги существуют и в России. С 2018 года российские отели должны платить курортный сбор. Противники введения этого налога также говорили, что из-за него туристы будут выбирать, например, Турцию, а не местные курорты. Впрочем, теперь им будет проще конкурировать, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. А когда налог в Турции повысят до 2%, это может привести к существенному оттоку туристов, добавляет эксперт: «Конечно, изменение на 1% не повлечет существенных изменений в стоимости туров, тем более компании имеют уже контракты на следующий сезон, и туристы, которые оплатили туры, конечно, не будут доплачивать за них. Но уже в 2021 году наценка в 2%, конечно, отразится на стоимости путешествия в Турцию, и это не будет касаться отелей. Это будет влиять на дополнительные услуги. На самом деле, это здоровая конкуренция, и есть много интересных предложений на наших курортах, включая именно пакетные туры».

Впрочем, не исключено, что налог в итоге отменят, отмечает главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков, но это может произойти, только если турецкие отели будут нести серьезные убытки: «Говорить о том, что какая-то страна вдруг откажется брать с туристов, можно, но это в случаях, как было с Грецией несколько лет назад.

Если экономически отели будут прогорать в этой ситуации, они поставят вопрос о том, что налог нужно отменить.

Люди, которые сверху спускают эти налоги, наверное, не дураки. Они просчитывают, сколько еще можно с этого барашка состричь шерсти».

В этом году в Турции отдохнули почти 7 млн российских туристов. Это на 17% больше, чем годом ранее.

Илья Сизов