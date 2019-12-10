Как изменилась Москва при Юрии Лужкове

10 декабря на 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он возглавлял столицу 6688 дней с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года. Как изменился город за время его работы — в справке “Ъ”.

За время правления Юрия Лужкова население города выросло на 19% — с 8,9 млн человек (на 1 января 1992 года) до 10,6 млн человек (на 1 января 2010 года). По этому показателю Москва с большим отрывом лидирует по стране. Демографические показатели улучшились. В 1992 году на 1 тыс. населения родилось 7,6 младенца (последнее место по стране), в 2009 году — 12,3 (68-е место). При этом возникли проблемы с местами в дошкольных учреждениях: в 1992 году на 100 мест приходилось 76 детей, в 2009 году — 101 ребенок. Смертность снизилась с 13,5 человека в 1992 году (20-е место) до 11,4 в 2009 году (76-е). Число больничных коек в городе за 18 лет снизилось на 2,3 тыс. (со 110,7 тыс. до 108,4 тыс.).

Число безработных в городе уменьшилось почти в пять раз: с 289 тыс. до 59,9 тыс. человек (4-е место). Средняя зарплата выросла с 5,9 тыс. неденоминированных рублей в 1992 году до 38,4 тыс. руб. в 2010 году (5-е место), средняя пенсия за тот же период — с 1,6 тыс. неденоминированных рублей до 6,6 тыс. руб. (18-е).

Бюджет города остался профицитным. В 1992 году доходы составляли с учетом деноминации 192 млн руб., расходы — 178 млн руб. В 2010 году доходы на 20 млрд руб. превысили расходы (1,126 трлн руб. и 1,106 трлн руб. соответственно). По размеру валового регионального продукта Москва продолжила занимать первое место в России. С 1994 года этот показатель вырос с 49,06 трлн неденоминированных рублей до 8,38 трлн руб. в 2010 году. Индекс промпроизводства по отношению к предыдущему году в 1992 году составлял 76,2% (75-е место), в 2009 году — 82,2% (68-е место).

Годовой ввод в действие жилых домов в 1992–2009 годах вырос на 12,5% (с 2,4 млн до 2,7 млн кв. м), а обеспеченность москвичей жильем — на 11,5% (с 18,2 до 20,3 кв. м на одного жителя). По данным московской мэрии, протяженность автодорог увеличилась до 4,4 тыс. км в 2010 году (примерно на 14% с 2000 года), одновременно число зарегистрированных автомобилей выросло в полтора раза, с 2,6 млн до 3,9 млн.

Уровень преступности почти утроился. В 1992 году в Москве было зарегистрировано 79,1 тыс. правонарушений, в 2009 году — 212,1 тыс.