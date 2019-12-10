В Орле объявили конкурс на лучшую концепцию ландшафтного парка «Дворянское гнездо»

Департамент по проектам развития территорий Орловской области объявил конкурс на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию развития территории культурно-рекреационного комплекса «Дворянское гнездо». Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в облправительстве.

Расположенный в Орле комплекс включает в себя ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», парк Победы, Рябиновый сад, улицу 7 ноября и часть улицы Салтыкова-Щедрина, а также территории музеев Ивана Бунина, Тимофея Грановского, Николая Лескова, Ивана Тургенева, писателей-орловцев и памятника «Каховка». «Здесь сосредоточена значительная часть памятников, в том числе градоформирующего значения, определяющих силуэт центра города. Данная территория имеет несомненную историческую, культурную и рекреационную ценность для города в целом»,— следует из пояснений к конкурсу.

Конкурс пройдет в два этапа. На первом принимают заявки и дополнительные материалы «в виде фор-эскизного предложения и(или) портфолио, и(или) эссе». После этого комиссия опредилит финалистов, которые во втором этапе представят концепции развития «Дворянского гнезда». Победитель получит 400 тыс. руб.

Александр Прытков