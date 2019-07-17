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Фото: orelgorsovet.ru

Орловские депутаты окунулись в фонтан

Горсовет одобрил проект благоустройства сквера на деньги Сбербанка

Коммерсантъ (Воронеж) от

Депутаты горсовета Орла на внеочередном заседании одобрили проведение реконструкции сквера Ермолова со строительством «сухого фонтана» за 150 млн руб. спонсорских средств Сбербанка. Ранее концепция вызвала одиночные протесты и бурную дискуссию между парламентариями, активистами и чиновниками. К октябрю проект должен быть вынесен на публичные слушания. Опрос в сториз в Instagram губернатора Андрея Клычкова убедил местные власти в поддержке реконструкции жителями. Противники инициативы по-прежнему призывают вложить деньги в благоустройство других, менее развитых городских пространств.


Депутаты горсовета на внеочередном заседании 16 июля определяли не параметры реконструкции, а лишь само принципиальное решение — проводить ее или нет. По сообщению пресс-службы муниципального парламента, «за изменения архитектурного облика расположенного в заповедной зоне сквера в связи с размещением в нем фонтана» проголосовало большинство депутатов. В горсовете добавили, что ранее концепция благоустройства территории со схемой размещения фонтана была одобрена на градостроительном совете области и согласована с региональным управлением по государственной охране объектов культурного наследия. 150 млн руб. на строительство фонтана и благоустройство сквера «выделяет» Сбербанк, напомнили в горсовете.

Одобрение реконструкции депутатами — первый из трех основных этапов подготовки к строительным работам, рассказал вчера “Ъ-Черноземье” советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев. По его словам, после решения депутатов начнется работа над проектно-сметной документацией реконструкции. За нее будет отвечать член градостроительного совета Орла, дизайнер Елена Шаренкова. Работу над документом тоже должен оплатить банк, уточнил господин Лежнев. По его словам, проект ожидается к октябрю, после чего его вынесут на публичные слушания. В случае одобрения концепции горожанами спонсор выделит основную часть средств на строительство. «То, что Сбербанк профинансирует его, — личная договоренность Андрея Клычкова с Германом Грефом», — отметил господин Лежнев.

В числе не поддержавших идею дорогой реконструкции член горсовета Евгений Косогов (ранее был во фракции «Единой России», весной его из нее исключили). Он сообщил “Ъ-Черноземье”, что решил воздержаться на голосовании. «Мне кажется, что коллег по цеху продавили на одобрение. На заседании нам показали лишь рисунки, проекта до сих пор нет, и возможно, что в итоге он будет от них сильно отличаться. Я не против самих вложений в благоустройство, но в Орле десятки, сотни территорий, которые требуют этого намного сильнее, чем находящийся в неплохом состоянии сквер Ермолова, — рассказал господин Косогов. — В этой ситуации не хватает дискуссии между властями и жителями. Предлагаю провести интернет-голосование, в котором горожане сами смогут выбрать места для благоустройства».

Раньше в нашей стране были думные бояре, которые вкладывали свои доходы в развитие территорий. Сейчас нам не хватает думного губернатора», — добавил депутат.



Ранее, напомним, господину Лежневу пришлось публично объясняться с участницей местного общественного объединения «Граждане Орла», членом Союза художников России, экспертом ЮНЕСКО Светланой Свеженцевой. Она 2 июля вышла к зданию облправительства с одиночным пикетом против строительства фонтана в сквере Ермолова. Она, в частности, требовала от чиновников «оставить сквер в покое и не навязывать орловцам представление о “прекрасном”». Спонсорские средства она предложила «вложиться в другие, нужные Орлу проекты». В Сбербанке официально не комментируют споры вокруг проекта реконструкции сквера.

Региональные власти считают, что смогли добиться общественного одобрения проекта после того, как Андрей Клычков 10 июля на встрече с горожанами в сквере обсудил проект по благоустройству территории и пообещал учесть мнение горожан. «После этой встречи удалось достичь консенсуса, у большинства представителей общественности не осталось вопросов. А те, кто в этой ситуации преследуют политические цели, не изменят свои мнения. Но это единицы, нельзя из-за них отказываться от поддержанного большинством горожан благоустройства», — считает Сергей Лежнев. По его словам, в поддержке благоустройства горожанами чиновников убедил в том числе опрос, который господин Клычков провел в сториз на своей странице в Instagram. 85% из почти 9 тыс. человек поддержали проект, сообщил господин Лежнев. В ближайшее время власти также планируют «провести социологию» среди жителей прилегающих к скверу домов.

Сергей Калашников


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