Орловские депутаты окунулись в фонтан

Депутаты горсовета Орла на внеочередном заседании одобрили проведение реконструкции сквера Ермолова со строительством «сухого фонтана» за 150 млн руб. спонсорских средств Сбербанка. Ранее концепция вызвала одиночные протесты и бурную дискуссию между парламентариями, активистами и чиновниками. К октябрю проект должен быть вынесен на публичные слушания. Опрос в сториз в Instagram губернатора Андрея Клычкова убедил местные власти в поддержке реконструкции жителями. Противники инициативы по-прежнему призывают вложить деньги в благоустройство других, менее развитых городских пространств.

Депутаты горсовета на внеочередном заседании 16 июля определяли не параметры реконструкции, а лишь само принципиальное решение — проводить ее или нет. По сообщению пресс-службы муниципального парламента, «за изменения архитектурного облика расположенного в заповедной зоне сквера в связи с размещением в нем фонтана» проголосовало большинство депутатов. В горсовете добавили, что ранее концепция благоустройства территории со схемой размещения фонтана была одобрена на градостроительном совете области и согласована с региональным управлением по государственной охране объектов культурного наследия. 150 млн руб. на строительство фонтана и благоустройство сквера «выделяет» Сбербанк, напомнили в горсовете.

Одобрение реконструкции депутатами — первый из трех основных этапов подготовки к строительным работам, рассказал вчера “Ъ-Черноземье” советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев. По его словам, после решения депутатов начнется работа над проектно-сметной документацией реконструкции. За нее будет отвечать член градостроительного совета Орла, дизайнер Елена Шаренкова. Работу над документом тоже должен оплатить банк, уточнил господин Лежнев. По его словам, проект ожидается к октябрю, после чего его вынесут на публичные слушания. В случае одобрения концепции горожанами спонсор выделит основную часть средств на строительство. «То, что Сбербанк профинансирует его, — личная договоренность Андрея Клычкова с Германом Грефом», — отметил господин Лежнев.

В числе не поддержавших идею дорогой реконструкции член горсовета Евгений Косогов (ранее был во фракции «Единой России», весной его из нее исключили). Он сообщил “Ъ-Черноземье”, что решил воздержаться на голосовании. «Мне кажется, что коллег по цеху продавили на одобрение. На заседании нам показали лишь рисунки, проекта до сих пор нет, и возможно, что в итоге он будет от них сильно отличаться. Я не против самих вложений в благоустройство, но в Орле десятки, сотни территорий, которые требуют этого намного сильнее, чем находящийся в неплохом состоянии сквер Ермолова, — рассказал господин Косогов. — В этой ситуации не хватает дискуссии между властями и жителями. Предлагаю провести интернет-голосование, в котором горожане сами смогут выбрать места для благоустройства».

Раньше в нашей стране были думные бояре, которые вкладывали свои доходы в развитие территорий. Сейчас нам не хватает думного губернатора», — добавил депутат.

Ранее, напомним, господину Лежневу пришлось публично объясняться с участницей местного общественного объединения «Граждане Орла», членом Союза художников России, экспертом ЮНЕСКО Светланой Свеженцевой. Она 2 июля вышла к зданию облправительства с одиночным пикетом против строительства фонтана в сквере Ермолова. Она, в частности, требовала от чиновников «оставить сквер в покое и не навязывать орловцам представление о “прекрасном”». Спонсорские средства она предложила «вложиться в другие, нужные Орлу проекты». В Сбербанке официально не комментируют споры вокруг проекта реконструкции сквера.

Региональные власти считают, что смогли добиться общественного одобрения проекта после того, как Андрей Клычков 10 июля на встрече с горожанами в сквере обсудил проект по благоустройству территории и пообещал учесть мнение горожан. «После этой встречи удалось достичь консенсуса, у большинства представителей общественности не осталось вопросов. А те, кто в этой ситуации преследуют политические цели, не изменят свои мнения. Но это единицы, нельзя из-за них отказываться от поддержанного большинством горожан благоустройства», — считает Сергей Лежнев. По его словам, в поддержке благоустройства горожанами чиновников убедил в том числе опрос, который господин Клычков провел в сториз на своей странице в Instagram. 85% из почти 9 тыс. человек поддержали проект, сообщил господин Лежнев. В ближайшее время власти также планируют «провести социологию» среди жителей прилегающих к скверу домов.

Сергей Калашников