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Нижегородская компания снесет основные сооружения Воронежской атомной станции

ООО «Волгаспецстрой» (Нижний Новгород) выиграла конкурс на право демонтировать основные сооружения недостроенной Воронежской атомной станции теплоснабжения (АСТ). Компания снизила начальную (максимальную) стоимость работ в два раза до 753 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Компании предстоит до конца 2021 года завершить снос зданий, демонтаж оболочки реакторного корпуса, купол и фундаментальную плиту. Ранее «Волгаспецстрой» выиграло конкурс и на снос второго реакторного отделения АСТ, снизив стоимость работ более чем в три раза до 9,1 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Волгаспецстрой» было зарегистрировано в Нижегородской области в 2008 году. Уставный капитал составляет 1,1 млн руб. О сновной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректор и бенефициар — Антон Ананьин. По итогам 2018 года при выручке в 443,9 млн руб. чистая прибыль компании составила 53,4 млн руб.

Подробнее о сносе атомной станции – в материале “Ъ-Черноземье” «ВАСТ снесут из Нижнего Новгорода».

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