Нижегородский «Волгаспецстрой» демонтирует реактор Воронежской атомной станции

ООО «Волгаспецстрой» (Нижний Новгород) выиграло аукцион «Росэнергоатома» на право демонтировать реакторное отделение №2 недостроенной Воронежской атомной станции теплоснабжения. Как сообщается на портале госзакупок, победитель снизил начальную стоимость более чем в три раза до 9,1 млн руб.

Подрядчика для выполнения работ удалось найти с третьего раза. При наличии поданных заявок на два предыдущих конкурса заказчик не смог выбрать победителя.