Нижегородский «Волгаспецстрой» демонтирует реактор Воронежской атомной станции

ООО «Волгаспецстрой» (Нижний Новгород) выиграло аукцион «Росэнергоатома» на право демонтировать реакторное отделение №2 недостроенной Воронежской атомной станции теплоснабжения. Как сообщается на портале госзакупок, победитель снизил начальную стоимость более чем в три раза до 9,1 млн руб.
Подрядчика для выполнения работ удалось найти с третьего раза. При наличии поданных заявок на два предыдущих конкурса заказчик не смог выбрать победителя.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Волгаспецстрой» было зарегистрировано в Нижегородской области в 2008 году. Уставный капитал составляет 1,1 млн руб. О сновной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректор и бенефициар — Антон Ананьин.По итогам 2018 года при выручке в 443,9 млн руб. чистая прибыль компании составила 53,4 млн руб.