За четыре года на Кубани из аварийного жилья планируют расселить около 4 тысяч жителей

К 2025 году власти Краснодарского края планируют расселить около 4 тыс. жителей из домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. Об этом глава региона Вениамин Кондратьев сообщил премьеру РФ Дмитрию Медведеву на совещании по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам губернатора, в 2019 году на Кубани благоустраиваются 387 придомовых и общественных территорий. Из них – 333 уже сданы. Из аварийного жилья в новое в текущем году переехали 280 кубанцев. До 2024 года в крае планируется построить 17 новых объектов водоснабжения.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в 2020 году должна протии реконструкция водозабора в хуторе Заря. На эти цели из федерального, краевого и местного бюджетов будет направлено 80 млн руб.

Василий Хитрых