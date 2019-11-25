В Анапе реконструируют водозабор за 80 млн рублей

В 2020 году должна протии реконструкция водозабора в хуторе Заря, которая реализуется по региональной программе «Чистая вода». На эти цели из федерального, краевого и местного бюджетов будет направлено 80 млн руб., сообщили в краевой администрации.

Планируется пробурить артезианские скважины, установить резервуар чистой воды и построить подводящий водопровод к соседнему хутору Рассвет. Реконструкция водозабора и инженерных сетей началась в 2019 году. Реконструированный водозабор обеспечит бесперебойным водоснабжением 758 домов двух хуторов, а также детский сад, школу и дом культуры. В настоящее время в данные населенные пункты привозят питьевую воду.

По сообщению администрации Краснодарского края, в 2020 году планируется приступить к реконструкции водозабора в Армавире. В настоящее время на стадии государственной экспертизы находится реконструкция еще четырех водозаборных сооружений в Белореченске, Горячем Ключе, Новокубанске и станице Крыловской. Там установят систему очистки воды с применением перспективных технологий. До 2024 года общий объем финансирования объектов по программе «Чистой воде» из бюджетов всех уровней составит 2,6 млрд руб.

В настоящее время, как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, ведется реконструкция Троицкого группового водопровода, который подает питьевую воду жителям Новороссийска, Геленджика и поселениям Крымского района. Из-за ветхости инженерного сооружения на водопроводе неоднократно случались прорывы, обезвоживающие указанные населенные пункты.

Василий Хитрых