На реконструкцию новосибирского театра Сергея Афанасьева выделят 81,5 млн рублей

Правительство России направит почти 81,5 млн руб. из федерального бюджета на реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Пионер» на улице Максима Горького в Новосибирске. Такое распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно документу, Новосибирская область получит межбюджетный трансферт в 2022 году в рамках федерального проекта «Культурная среда». При реконструкции здание бывшего кинотеатра «Пионер» площадью почти 3 тыс. кв. м будет переоборудовано под нужды Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева. Срок ввода здания в эксплуатацию — 2023 год.

Напомним, в ноябре художественный руководитель Новосибирского драмтеатра Сергей Афанасьев подал заявление об увольнении, а затем порвал его. Свое решение покинуть должность он объяснил тем, что для работы театральной труппы нет условий. Он также заявлял, что больше не хочет нести ответственность за судьбу театра, которому власти за 30 лет его существования так и не нашли «достойное помещение».

Господин Афанасьев передумал, так как областные и городские власти пообещали до 2022 года завершить реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Пионер», куда должен переехать театр. Депутат Госдумы Вера Ганзя ранее заявляла, что региональный бюджет готов направить на реконструкцию 82 млн руб. уже в 2020 году. Общая стоимость реконструкции ранее называлась на уровне 450 млн руб.

О причинах отставки Сергея Афанасьева — в материале “Ъ-Сибирь” «Худрук уходит из подвала»

Илья Галагуз