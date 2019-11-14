Новосибирские власти нашли 82 млн рублей на реконструкцию театра Афанасьева

Власти Новосибирской области готовы выделить 82 млн руб. на реконструкцию здания для Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева, сообщила депутат Госдумы Вера Ганзя в четверг. «Вопрос по реконструкции здания театра решен. Средства запланированы. Региональный бюджет готов отдать 82 млн руб. уже в 2020 году»,— написала депутат на своей странице в соцсети.
По данным Веры Ганзи, федеральное софинансирвание — 50% — запланировано на 2022 год. «В случае успешного продвижения реконструкции театра в 2020 году, Министерство культуры РФ будет готово перенести свою часть финансирования на 2020 год. В начале года уже могут проводиться конкурсные процедуры и начинаться работа. Над этим работает и правительство Новосибирской области, и мэрия»,— добавила она.
В начале этой недели худрук театра Сергей Афанасьев заявил, что покидает должность. За 30 лет существования театра местные власти не нашли ему «достойное» помещение. Последние 17 лет театр располагается в подвале жилого дома. Ранее мэрия сообщала, что театру будет передано здание бывшего кинотеатра «Пионер». Отреставрировать его планировалось к 2018 году, однако этого не произошло. Инвестиции в реставрацию назывались властями на уровне 100 млн руб. Здание «Пионера» было построено в 1920 году. До 2017 года в нем размещался кинотеатр сети ООО «Артсайнс синема дистрибьюшн». Мэрия Новосибирска через суд добилась выселения арендатора.
Ранее глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин опубликовал обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой лично подключиться к решению проблемы с театром под руководством Сергея Афанасьева.
О причинах отставки Сергея Афанасьева — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Худрук уходит из подвала»