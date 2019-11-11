Сергей Афанасьев покидает Новосибирский драматический театр

Художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев решил покинуть свой пост. «Я направил заявление руководителю департамента культуры мэрии Анне Терешковой и главе города Анатолию Локотю»,— сказал “Ъ-Сибирь” господин Афанасьев, который руководит театром на протяжении 24 лет.

Причиной ухода с поста стало то, что «нет необходимых условий для работы театра», рассказал Сергей Афанасьев журналу «Театр»: учреждение не получает «денег из бюджета на постановки» и находится в подвале. «У театра отбирают верхний этаж здания, где находится гардероб и зрительское фойе. Фактически это говорит о закрытии»,— сказал худрук.

На протяжении всего своего существования театр кочевал с одной сцены на другую. Театру несколько лет обещали новое здание, но из-за проблем с инвестором строительные работы были приостановлены. После этого театр собирались переместить в здание кинотеатра «Пионер», не денег на переустройство не выделили.

Днем рождения Новосибирского драматического театра принято считать 20 марта 1988 года, когда был поставлен спектакль «Вечер французской комедии» по одноактным пьесам современных французских драматургов. За всю историю существования театра поставлено около 120 спектаклей.

Юлия Сасевич