«По нашему спорту опять ударили санкциями, а виновных снова нет»

О том, что весь российский спорт жестко накажут, было известно давно. Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предупреждал об этом несколько раз. Различные издания подробно рассказывали, что будет, когда вынесут вердикт, при этом бить тревогу чиновники не спешили. Даже после жестких санкций они утверждают, что все может закончиться хорошо. Почему это происходит, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

В очередной раз не обошлось. И отстранение наших спортсменов вновь стало полной неожиданностью для тех, кто не следил за ситуацией. Но даже когда гром уже грянул, а молнии начали поражать цели, система продолжала работать как часы.

Комбинатор в «Золотом теленке» написал пособие для сочинений юбилейных статей, табельных фельетонов и даже од и парадных стихотворений. Об отстранении нашей страны от большого спорта федеральные каналы также говорили похожими фразами: «политический заказ», «они хотят вбить клин между Россией и миром», «отсутствие доказательств», «для чистоты спорта в России сделано все». Этот список можно продолжать, но суть понятна. Более того, когда на пресс-конференции после заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) затронули тему данных Московской антидопинговой лаборатории, телеканал «Россия 24» тут же прервал прямую трансляцию из Лозанны.

Главная мысль, которую доносили до аудитории: Россия не виновата.

То есть у нас, конечно, не все хорошо, но наши чиновники все сделали правильно. И никто базу Московской лаборатории не трогал — по крайней мере, с российской стороны. Кто это сделал, неясно, но точно не кристально чистые люди из России. А на вопрос, кто виноват в том, что произошло, который не раз задавали министру спорта Павлу Колобкову на пресс-конференции, тот так и не ответил: «Вы сейчас что хотите от меня услышать? Я должен оправдываться или должен тыкать пальцем в кого-то другого? Я свой уровень ответственности полностью понимаю и говорю еще раз: если бы была возможность отмотать пленку назад, все, что делалось, было правильно. И огромная работа была проведена, кстати говоря, она получала заслуженную оценку».

Тут уж действительно крыть нечем. Разве можно кого-то обвинять, если даже была заслуженная оценка? Получается, по нашему спорту опять ударили санкциями, а виновных снова нет. Более того, все санкции WADA наши чиновники будут оспаривать в Международном арбитражном суде. Министр спорта Павел Колобков заверил нас, что шансы на победу в Спортивном арбитражном суде (CAS) очень неплохие. А премьер Дмитрий Медведев фактически благословил «военные действия» против WADA: «Организации, которые отвечают за это, должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано. Я не знаю, что в итоге получится, но в таком ключе это сделать было бы необходимо с учетом состоявшихся решений».

Но, как мы видим, даже Дмитрий Анатольевич не знает, чем все это закончится, хотя большинство людей, которые следят за развитием ситуации, могут озвучить вердикт CAS уже сейчас: 99,9% из 100%, что все решения WADA останутся в силе.

Так зачем же тогда нужна эта схватка в Международном арбитражном суде? Ответ на этот вопрос не так сложен, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что пока процесс не закончится, решения WADA не вступят в силу. Не исключено, что все затянется до Олимпийских игр, и тогда наша сборная спокойно поедет в Токио, а WADA сдвинет санкции на следующую Олимпиаду. Этот вариант будет выглядеть как победа, по крайней мере, в текущем моменте. О том, что будет потом, здорово сказал Ходжа Насреддин в своей притче об ишаке и эмире.