В России резко сократилось количество займов до зарплаты

Число выданных кредитов до зарплаты (сроком на семь дней) в России в третьем квартале текущего года резко сократилось — на 20%, до 181 тыс., в сравнении со вторым кварталом, сообщил РБК со ссылкой на подсчеты Объединенного кредитного бюро. Во втором квартале также наблюдалось шестипроцентное снижение по сравнению с предыдущим, а до этого выдачи займов росли в течение полугода.

Сокращение выданных кредитов проходит на фоне ужесточения требований законодательства. Так, с 1 июля МФО запретили устанавливать процентную ставку больше 1% в день, а также взыскивать переплату, превышающую размер займа более чем в два раза.

По мнению участников рынка, удлинение сроков кредитования связано с регуляторными изменениями, поскольку низкие ставки не позволяют начислять проценты интенсивно, задолженность по полученному кредиту растет, поэтому заемщики откладывают выплату на максимально допустимый срок.

В третьем квартале у МФО сократились не только краткосрочные займы, но и общее количество выданных кредитов. Этот показатель с 2016 года претерпевал лишь незначительные изменения и непрерывно рос последние два года. Эксперты связывают изменение тенденции с тем, что МФО почти прекратили выдавать займы до зарплаты после введения ЦБ ограничения по предельной стоимости.

Подробнее — в материале “Ъ” «МФО решили не тянуть до зарплаты».